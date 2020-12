Le réalisateur et la star de Wonder Woman 1984 ont été payés plus de 10 millions de dollars pour soutenir HBO Max Debut?

2020 a été une année de changements majeurs pour l’industrie cinématographique, et l’un des plus gros perturbateurs a été WarnerMedia annonçant que tous ses films à venir seront diffusés sur HBO Max en même temps que leur sortie en salles. La décision de Warner a créé d’énormes divisions au sein de l’industrie, et il semble que l’un des premiers groupes que le studio devait convaincre était l’équipe derrière Wonder Woman 1984, qui est le premier film Warner faisant partie de la nouvelle stratégie de sortie.

Selon un rapport du New York Times, dans les jours qui ont précédé l’annonce de la nouvelle stratégie de sortie, Warner a approché deux des plus grandes agences de talent d’Hollywood, William Morris Endeavour, qui représente Wonder Woman 1984 conduire Gal Gadotet les artistes créatifs, qui représentent Wonder Woman 1984 réalisateur Patty Jenkins.

Le studio voulait obtenir Gal Gadot et Patty Jenkins à bord avec la sortie simultanée de leur nouveau film dans les salles et sur HBO Max. Les deux agences voulaient savoir comment Warner entendait rembourser à leurs clients les profits perdus du streaming Wonder Woman 1984, puisque le film aurait fait beaucoup plus d’argent pour Gadot, Jenkins et leurs agences respectives avec une sortie purement théâtrale.

<< Après une négociation tendue, Warner Bros., qui appartient à AT&T, a convenu que Mme Gadot et Mme Jenkins recevraient chacune plus de 10 millions de dollars, selon deux personnes ayant connaissance des accords, qui se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat. pour discuter des accords privés. "

La stratégie semblait avoir fonctionné, avec Gadot et Jenkins s’adressant aux médias sociaux pour exprimer leur soutien à Wonder Woman 1984 sortie sur HBO Max. Mais les malheurs de Warner sont loin d’être terminés. Selon certaines informations, leurs autres clients, des acteurs aux cinéastes, en passant par Will Smith, Margot Robbie et Keanu Reeves, s’attendent maintenant au même énorme salaire pour leurs propres films qui se dirigeront vers HBO Max dans les prochains jours. Pendant ce temps, le cinéaste Christopher Nolan, qui travaille avec Warner depuis 2002, a ouvertement critiqué le studio pour s’être concentré sur HBO Max plutôt que sur les salles de cinéma.

« Certains des plus grands cinéastes de notre industrie et des stars de cinéma les plus importantes se sont couchés la nuit avant de penser qu’ils travaillaient pour le plus grand studio de cinéma et se sont réveillés pour découvrir qu’ils travaillaient pour le pire service de streaming. Warner Bros. avait une machine incroyable pour faire travailler un cinéaste partout, à la fois dans les cinémas et à la maison, et ils le démantèlent au moment où nous parlons. Ils ne comprennent même pas ce qu’ils perdent. Leur décision n’a aucun sens économique, et même le plus décontracté de Wall Street l’investisseur peut voir la différence entre une perturbation et un dysfonctionnement. «

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film arrive dans les salles et HBO Max le 25 décembre, tout en débutant en salle sur les marchés internationaux à partir du 16 décembre. Le film sera disponible pendant un mois sur HBO Max aux États-Unis inclus sans frais supplémentaires. Cette nouvelle provient de nytimes.com.

