Le réalisateur d’Uncharted espère plaire à la fois aux fans inconditionnels et aux nouveaux arrivants

Suite à la sortie de la première bande-annonce de la prochaine adaptation en jeu vidéo Inexploré, le co-président de Naughty Dog, Neil Druckmann, a donné un aperçu de l’approche du réalisateur Ruben Fleischer pour mettre la propriété populaire en action. En parlant avec PlayStation, Druckmann a partagé que l’objectif de Fleischer était de faire un Inexploré film qui plaira à « la fois aux fans inconditionnels du jeu et à ceux qui ne connaissent pas encore la franchise ».

Poursuivant, Druckmann a déclaré qu’il pensait « que les deux seront également divertis par ce film incroyablement amusant et bourré d’action », qui met en vedette Spider-Man : Pas de chemin à la maison‘s Tom Holland et Transformers: The Last Knight’s Mark Wahlberg en tant qu’aventuriers intrépides Nathan Drake et Victor « Sully » Sullivan.

Faire appel à la fois aux fans inconditionnels et aux nouveaux ne sera pas une tâche facile, et bien que les images récemment publiées montrent des séquences d’action étonnamment fidèles, beaucoup ont contesté certains des choix de casting et des rythmes de l’histoire. Tenter de faire la distinction entre les anciens fans et les nouveaux arrivants sera sûrement une tâche difficile, le pire des cas étant que vous pourriez finir par vous aliéner les deux.

Basé sur l’une des séries de jeux vidéo les plus vendues et les plus acclamées par la critique de tous les temps, Inexploré raconte l’histoire de Nathan Drake et de sa première aventure avec son rival devenu partenaire Victor « Sully » Sullivan. Avec Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake et Mark Wahlberg dans le rôle de Sully à l’esprit vif et sage, Inexploré présentera au public comment Nathan Drake devient le chasseur de trésors alors qu’il dévoile l’un des plus grands mystères et trésors de l’histoire dans une épopée d’action-aventure qui couvre le monde entier.

Zombieland : appuyez deux fois Le réalisateur Ruben Fleischer est à la tête de cette adaptation sur grand écran, avec le scénario actuel venant d’Art Marcum et Matt Holloway. Le film servirait de préquelle à la série de jeux vidéo, l’histoire s’inspirant de celle de 2016. Uncharted 4: La fin d’un voleur. Les acteurs de soutien aux côtés de Tom Holland et Mark Wahlberg sont Sophia Taylor Ali dans le rôle de Chloe Frazer, une autre chercheuse de fortune qui est l’intérêt amoureux de Nate, et Tati Gabrielle dans le rôle de Braddock. Antonio Banderas jouera également un rôle non encore dévoilé.

Obtenir Inexploré au grand écran a été plus difficile que n’importe laquelle des aventures de Nathan Drake, le film étant dans les cartons depuis si longtemps que Mark Wahlberg devait à l’origine jouer Drake plutôt que Sully. « J’étais attaché pendant des années et des années à jouer Nathan Drake et maintenant je joue Sully. » Wahlberg a révélé dans le passé. « Il y avait cette horloge biologique. On doit y aller vite. Wahlberg a poursuivi en confirmant qu’Uncharted est en quelque sorte une histoire d’origine en disant que Drake et Sully « essayent non seulement de se dépasser, mais aussi de commencer à s’associer et à développer cette relation. Ce sera très cool. C’est la première fois que je suis dans un film qui est un film. »

Inexploré devrait sortir dans les salles de cinéma par Sony Pictures Releasing aux États-Unis le 18 février 2022, après avoir été retardé encore et encore et encore depuis 2016. Espérons que cela en valait la peine. Cela nous vient du blog officiel de PlayStation.

Sujets : Inexploré