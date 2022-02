Le réalisateur d’Uncharted espère faire une suite, dit que c’est aux fans de décider

Si une suite à Inexploré finit par arriver, vous pouvez compter le réalisateur Ruben Fleischer à bord. Maintenant à l’affiche dans les salles, le nouveau Inexploré Le film est directement basé sur la populaire série de jeux vidéo du même nom. Reste à savoir si ce nouveau film finira par démarrer une nouvelle série de vies ou le jeu qui l’a inspiré.

Dans une nouvelle interview avec Collider, Fleischer a abordé l’avenir potentiel de Inexploré. Actuellement, il n’y a rien d’officiel dans les travaux sur une suite, mais Fleischer admet qu’il a beaucoup réfléchi aux idées d’histoires pour un film de suivi tout en travaillant sur le premier film. Il précise qu’il serait intéressé à retourner au fauteuil de réalisateur si Inexploré 2 obtient le feu vert de Sony, mais suggère que cela dépendra en fin de compte de la façon dont le film est reçu par les fans et s’il y a une poussée pour faire un autre film.

« Je serais ravi d’avoir l’opportunité de faire une suite et vous ne pouvez pas vous empêcher de travailler sur ce film pendant deux ans… Je ne peux pas m’empêcher d’imaginer différentes aventures dans lesquelles ces gars pourraient se retrouver et je serais ravi de comprendre un moyen de leur donner vie. Mais en fin de compte, le public décidera si c’est quelque chose qu’il a hâte de voir.

Qu’il existe plusieurs jeux vidéo acclamés dans le Inexploré série signifie qu’il y a aussi beaucoup de matériel source à partir duquel puiser lors de la création de suites potentielles. Nous verrons à quel point Inexploré finit par performer dans l’ensemble, mais il semble sortir de la porte assez fort avec sa sortie aux États-Unis en termes de bénéfices au box-office. Les critiques négatives n’aident certainement pas le film, mais alors qu’il est assis à un score pourri de 39% sur Rotten Tomatoes, sa réception auprès des cinéphiles est bien meilleure avec un score d’audience frais de 88%.

Uncharted est destiné à ressusciter le genre d’aventure globe-trotter





Ruben Fleischer a déclaré qu’un but avec Inexploré est de ramener ce genre de films d’aventures globe-trotters. Même sans l’accueil critique le plus fort, il pourrait encore y avoir un avenir ici dans Inexploré suites et films similaires si ce film attire assez bien au box-office. Ce qui compte en fin de compte, c’est combien d’argent un film rapportera, et l’espoir est que Inexploré fera assez bien financièrement pour inspirer plus de films de ce type à faire.





« Eh bien, ce que je veux dire, c’est que c’est un genre qu’ils ne font plus beaucoup », a déclaré le réalisateur à Uproxx. « Donc, j’aborde cela plus comme quelqu’un qui a pu créer une aventure de chasse au trésor et de globe-trotter, plus qu’une adaptation de jeu vidéo. Et bien qu’il soit basé sur un jeu qui, heureusement pour nous, c’était une source incroyable avec un grand sens de l’humour et certains des meilleurs décors d’action de tous les jeux vidéo. Mais, en fin de compte, je savais que je devais faire un film qui serait divertissant pour les gens, qu’ils aient entendu ou non du jeu ou de quelqu’un d’autre. […] Je veux dire, Trésor national était, je pense, le dernier. »

Inexploré joue maintenant dans les salles de cinéma.





