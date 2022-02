Le réalisateur d’Uncharted dit que le film marque un retour au genre d’aventure globe-trotter

Selon Ruben Fleischer, Inexploré ramènera le genre « globe-trotting aventure » qui n’a pas été vu depuis Trésor national : livre des secrets. Le réalisateur de l’adaptation du jeu vidéo Tom Holland est sur le point d’apporter de grands décors d’action et des sensations fortes sur grand écran le 18 février, et bien que les films de jeux vidéo n’aient pas toujours atteint la cible, les premières critiques ont toutes convenu qu’il y avait définitivement une bonne quantité de spectacle dans le film.

En parlant à Uproxx, Fleischer a expliqué comment Inexploré était sa chance de construire un grand film d’aventure autour de la prémisse de base des jeux vidéo. Bien que le film s’éloignera du scénario des jeux, l’ambiance générale de celui-ci reflétera certainement l’humour et le sens du danger que les joueurs attendent de la franchise. Il a dit:

« Eh bien, ce que je veux dire, c’est que c’est un genre qu’ils ne font plus beaucoup. Donc, j’aborde cela plus comme quelqu’un qui doit faire une aventure de chasse au trésor et de globe-trotter, plus qu’une adaptation de jeu vidéo . Et même s’il était basé sur un jeu qui, heureusement pour nous, c’était une source incroyable avec un grand sens de l’humour et certaines des meilleures scènes d’action de tous les jeux vidéo. Je savais que je devais faire un film qui serait divertissant pour les gens, qu’ils aient ou non entendu parler du jeu ou de n’importe qui d’autre. […] Je veux dire, National Treasure était, je pense, le dernier. »

Uncharted ramène l'esprit de l'aventure sur grand écran







En matière d’évasion, le cinéma a toujours été le meilleur endroit pour permettre au public d’oublier sa vie normale et de s’évader quelques heures à l’étranger. À partir de Indiana Jonesà Les Goonies et Trésor nationalil y a eu de nombreux films qui ont emmené les spectateurs à travers le monde à la recherche de trésors et d’objets mythiques, et cela revient certainement avec Inexploré. La bande-annonce a déjà donné un aperçu de certains des moments les plus fous comme Nathan Drake de Tom Holland tombant d’un avion sur le capot d’une voiture et il y a clairement beaucoup plus de ce genre d’action à indice d’octane élevé à venir.

Inexploré est présenté comme une préquelle de la série de jeux, il s’agit donc d’une version beaucoup plus jeune de Drake et avec Victor Sullivan, joué par Mark Wahlberg, il trouvera juste ses pieds en tant que chercheur de trésors dans une quête pour découvrir où se trouve son frère perdu. Ayant été en développement pendant une décennie et ayant subi de nombreux changements de scénario et de réalisateurs à cette époque, il ne fait aucun doute que si le film parvient à apporter un retour raisonnable à son arrivée dans les cinémas la semaine prochaine, nous pourrions en voir beaucoup plus. aventure de Nathan Drake dans le futur.





Uncharted sortira le 18 février et cherchera à voler la couronne du box-office au grand succès de cette semaine Mort sur le Nil.





