Le réalisateur du Seigneur des Anneaux Peter Jackson révèle sa scène préférée dans la trilogie

Pouvez-vous imaginer la toute première partie du Trilogie du Seigneur des Anneaux avant fabuleux 19 années est apparu? Il semble très tard que le responsable des films Peter Jackson révèle seulement maintenant quelle scène dans les trois parties est sa préférée.

La raison en est peut-être que la scène en question ne pas a été écrit par le réalisateur et producteur lui-même, mais par le co-scénariste et coproducteur Fran Walsh.

La scène préférée de Peter Jackson dans Le Seigneur des Anneaux n’est pas la sienne

Dans une interview avec le présentateur du Daily Show Stephen Colbert, Jackson a révélé que sa partie préférée vient de la deuxième partie « Le Seigneur des Anneaux: Les Deux Tours ».

Plus précisément, c’est le monologue intérieur de Gollum qui déclare explicitement que Gollum n’est pas seulement Gollum, mais aussi Sméagol, et a donc une double personnalité. Jackson décrit plus en détail pourquoi une telle scène était importante:

«Un élément clé de Gollum est que la plupart des gens savent qu’il est Sméagol et Gollum. C’est comme une rupture. Mais nous n’avons pas eu de scène où cela devient vraiment évident et vous voyez: « Ce gars est deux personnes ». Nous savions donc que nous en avions besoin, mais nous n’avons pas eu le temps de le filmer. «

En raison du manque de temps, Peter Jackson a demandé à son collègue Fran Walsh de créer une scène appropriée pour cela. Wlash a non seulement écrit le moment préféré de Jackson, il l’a également réalisé.

Elle a créé la scène si intelligemment que l’acteur de Sam Sean Astin et l’acteur de Frodo Elijah Wood n’ont même pas eu à être présents. Quelques-uns suffisaient pour ce moment Chiffons en arrière-plan en dehors. Si vous ne vous souvenez pas de quelle scène nous parlons, cela vous rafraîchira sûrement la mémoire:

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂