Le réalisateur du Jour de l’Indépendance veut faire une autre suite ou une autre émission de télévision pour Disney +

Jour de l’Indépendance 3 est encore possible car Roland Emmerich espère faire un troisième volet de la franchise de science-fiction. Après avoir dirigé l’original Jour de l’indépendance en 1996, Emmerich est revenu pour diriger la suite Fête de l’indépendance : résurgence en 2016. Rien n’indique qu’une autre suite se produirait peu de temps après l’acquisition de la 20th Century Fox par Disney, peut-être en raison de la réception négative de Réapparition.

Cinq ans après la sortie du deuxième film, Emmerich dit que c’est le moment idéal pour continuer l’histoire. Il note comment Disney a un service de streaming ces jours-ci, taquinant que cela pourrait être un endroit idéal pour sortir le film si le studio hésite à sortir en salles. Emmerich ajoute que cela n’aurait même pas besoin d’être un film, en tant que Jour de l’indépendance Les séries télévisées pourraient également fonctionner. Quoi qu’il en soit, il veut voir l’histoire continuer, comme récemment expliqué à ComicBook.com.

« Ils ont maintenant un service de streaming et ils ont besoin d’un produit. J’aimerais peut-être en faire un troisième, ou une émission télévisée, poursuivant l’histoire. Lorsque nous avons fait Independence Day: Resurgence, nous avions déjà, également, la troisième partie. En fait, la troisième partie a beaucoup plus à voir avec la première partie, parce que nous avons appris, plus ou moins, qu’il y a beaucoup de réfugiés et qu’ils vivent sur une planète de réfugiés. »

« Et où [the aliens] enfin venir là-bas parce que, un peu comme ces extraterrestres sur terre, l’ont découvert et télépathiquement ou quoi que ce soit l’a donné à leur super reine. Ce sont tous des humains, mais sous toutes sortes de formes. C’est donc cette chose que nous avons Brent Spiner et Jeff Goldblum et nous les avons avec toutes ces différentes formes de personnes, ce qui serait un grand film. Mais nous verrons ce qui se passe. »

L’original Jour de l’indépendance a connu un énorme succès, rapportant plus de 817 millions de dollars en 1996 (ou environ 1,4 milliard de dollars après ajustement pour l’inflation). Réalisé par Emmerich, il a été co-écrit par Emmerich et Dean Devlin avec Devlin également producteur. À la suite d’un groupe d’humains préparant une contre-attaque contre une race d’envahisseurs extraterrestres le 4 juillet, les stars de cinéma Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Mary McDonnell, Judd Hirsch, Margaret Colin et Randy Quaid.

Emmerich est revenu au direct Fête de l’indépendance : résurgence, qui a été co-écrit avec Devlin, James A. Woods, Nicolas Wright et James Vanderbilt. La suite a tué de manière controversée le personnage de Smith, bien qu’elle ait ramené des stars de retour comme Goldblum et Pullman. Malheureusement, le film n’a pas eu tout à fait les mêmes niveaux de succès financier que son prédécesseur, gagnant moins de 400 millions de dollars sur un budget de 165 millions de dollars. La réception critique a été encore pire, car le film repose sur un score pourri de 30% chez Rotten Tomatoes.

Le temps nous dira si Jour de l’Indépendance 3 arrive jamais, mais à l’heure actuelle, il semblerait que The Walt Disney Company ne soit apparemment pas pressée de commander sa production. C’est peut-être mieux pour Emmerich, car le cinéaste dit également qu’il a « assez à faire » et qu’il n’a pas vraiment besoin de se concentrer sur la franchise. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

