Le réalisateur du fils de feu Roméo et Juliette répond à un récent procès : « C’est embarrassant »

Olivia Hussey et Leonard Whiting ont récemment poursuivi Paramount pour exploitation sexuelle et maltraitance d’enfants lors du tournage du film de 1968.

Olivia Hussey et Leonard Whiting, les vedettes de l’adaptation de Franco Zeffirelli en 1968 Roméo et Julietteont récemment déposé une plainte devant le tribunal municipal de Santa Monica contre Paramount pour l’exploitation de la distribution de leurs images nues en tant que mineurs légaux.





Pippo Zeffirelli, le fils du réalisateur du film décédé en 2019, a exprimé son scepticisme quant au moment du procès dans une déclaration à The Guardian :

« Il est embarrassant d’entendre qu’aujourd’hui, 55 ans après le tournage, deux acteurs âgés qui doivent leur notoriété essentiellement à ce film se réveillent pour déclarer qu’ils ont subi un abus qui leur a causé des années d’anxiété et de malaise émotionnel. »

Le fils du réalisateur a continué à dire que la scène d’amour montrée dans le film était « loin d’être pornographique » et que son père s’est constamment prononcé contre la pornographie au cours de sa carrière cinématographique.

Le film lui-même a remporté deux Oscars à l’époque et les deux acteurs ont reçu des Golden Globes pour leurs performances.

Hussey et Whiting, qui avaient respectivement 15 et 16 ans lors du tournage du film, affirment avoir été induits en erreur par le réalisateur, qui a insisté sur le fait que le film échouerait s’ils n’acceptaient pas de faire les séquences sexuelles en utilisant de la vraie nudité au lieu de la chair. -les combinaisons colorées qu’ils avaient initialement prévues.

Les acteurs demandent des dommages-intérêts supérieurs à 500 millions de dollars pour une perte d’opportunités d’acteur et une angoisse mentale qu’ils ont vécue au cours des 55 années écoulées depuis la sortie du film. Dans une interview, leur avocat, Solomon Gresen, a déclaré : « Les images nues de mineurs sont illégales et ne doivent pas être exposées.

Gressen a ajouté :

«C’étaient de très jeunes enfants naïfs dans les années 60 qui ne comprenaient pas ce qui allait les frapper. Tout d’un coup, ils étaient célèbres à un niveau auquel ils ne s’attendaient pas, et en plus ils ont été violés d’une manière qu’ils ne savaient pas comment gérer.

Le procès a été rendu possible par une nouvelle loi californienne suspendant temporairement le délai de prescription pour les crimes impliquant des abus sexuels sur des enfants. La loi a également entraîné une augmentation du nombre de poursuites intentées par des victimes de maltraitance d’enfants de l’Église catholique et des Boy Scouts of America.





Olivia Hussey revient sur son expérience de tournage de Roméo et Juliette 50 ans plus tard

Hussey a déjà parlé de son expérience de tournage des scènes d’amour pour Roméo et Juliette, qui exposent brièvement ses seins et les fesses de Whiting.

En 2018, à l’occasion du 50e anniversaire du film, elle a déclaré à Variety : « Personne de mon âge n’avait fait ça auparavant. » Elle a dit qu’elle sentait que Zeffirelli l’avait tourné avec goût, malgré la controverse parmi certains téléspectateurs américains de l’époque qui traitaient la nudité dans le film comme un tabou, contrairement à leurs homologues européens.

« Tout le monde pense qu’ils étaient si jeunes qu’ils n’ont probablement pas réalisé ce qu’ils faisaient », a déclaré Hussey. «Mais nous étions très conscients. Nous venons tous les deux d’écoles de théâtre et quand vous travaillez, vous prenez votre travail très au sérieux.