Le réalisateur du film Uncharted prévoit l’adaptation de Jak et Daxter

Bien que cela n’ait commencé que par un commentaire de Tom Holland, dans lequel il disait qu’il aimerait qu’il y ait une adaptation du jeu de » Jak et Daxter »classique de Play Station produit par le chien méchantIl semble que maintenant c’est une réalité. Quelques jours plus tard, Ruben Fleischerle réalisateur du film »Inexploré », a confirmé qu’il travaillait sur une adaptation du jeu. Dans une interview avec Digital Trends faisant la promotion de la sortie du nouveau film de Nathan Drake, Fleischer a révélé qu’il présentait le duo emblématique de Jak et Daxter sur grand écran.

» Jak et Daxter » C’était une série de jeux d’action et de plateforme qui est devenue très populaire au stade PlayStation 2, bien que depuis lors, la franchise soit bloquée sans en savoir plus sur son avenir. Le dernier match de la franchise était »cric 3 » en 2004, après le jeu pour la PlayStation Portable, » Jak et Daxter: La frontière perdue ».

Bien que rien n’ait été officialisé par Sony à propos de la nouvelle production basée sur le jeu vidéo, en mai 2021, la société a révélé qu’elle préparait 10 adaptations de ses jeux pour la télévision et le cinéma, Fleischer réalisant la première avec le film de »Inexploré ». Alors que d’autres adaptations ont déjà été annoncées, comme le film » Fantôme de Tsushima » et la série »Le dernier d’entre nous » venant à HBO, il y en a encore quelques-uns qui n’ont pas encore été révélés.

Sans savoir si cette adaptation de Jak et Daxter sera animée ou live action, de nombreux fans espèrent qu’A24 et Naughty Dog y seront associés, pour avoir une fidélité qui mettra les personnages à profit pour leur histoire. S’il s’agissait d’une adaptation animée, elle rejoindrait l’une de celles qui étaient également emblématiques à l’ère de la PlayStation 2, puisque Sly Cooper a également annoncé un film d’animation sur les aventures du personnage de Sony, même si seule une bande-annonce a été révélée annonçant qu’il serait sortira en 2016, mais le film n’est jamais venu.

En attendant de savoir si nous pourrons voir Jak et Daxter, le film Uncharted avec Tom Holland et réalisé par Ruben Fleischer ouvre ce 11 février.