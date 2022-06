Le réalisateur du film numéro un de Netflix ne sait pas comment il est arrivé là

Cependant, Reilly a déclaré qu’il était conscient que le film avait suscité de la haine sur les réseaux sociaux, mais cela ne justifiait pas les abus qu’il recevait : « Si vous n’aimez pas mon film, dites que vous n’aimez pas mon film. Je ne Mais quelque part ces dernières années, nous sommes arrivés à cet extrême bas et des gens qui disent: « Je n’aime pas votre film, donc je vous déteste, par conséquent, vous devriez mourir d’une mort douloureuse et misérable et ne plus jamais faire de films ». ‘. »