Le réalisateur du film Flash taquine plusieurs surprises agréables pour la foule

DC FanDome a dévoilé un premier aperçu électrisant de la sortie à venir, Le flash, révélant plusieurs détails alléchants, dont un aperçu du retour de Michael Keaton en tant que Homme chauve-souris. Le réalisateur Andy Muschietti a cependant révélé depuis qu’il y avait encore beaucoup d’autres surprises à venir, déclarant qu’elles épateraient les fans.

« Nous pouvons vous dire qu’il y a des surprises. Nous ne pouvons pas révéler ce qu’elles sont, mais elles vous épateront probablement. Elles le feront. Je pense que moins nous en parlons, mieux c’est. Il y a de l’excitation derrière la caméra à propos de ces surprises, mais il vaut mieux ne pas les connaître avant de les voir sur grand écran. »

Les images récentes ont confirmé plusieurs aspects de The Flash, notamment qu’il s’agira d’une adaptation lâche de l’arc de bande dessinée « Flashpoint » et présentera le monde du film DC au multivers. Il semble que le film commencera à peu près de la même manière que son inspiration de bande dessinée, en trouvant le super rapide Ligue des justiciers membre voyageant dans le temps pour tenter de sauver sa mère, qui a été assassinée pendant l’enfance de Barry Allen. Comme c’est si souvent le cas avec ces manigances de voyage dans le temps, l’ingérence de Barry le fait émerger dans un univers très différent, avec un aperçu de DC FanDome offrant un aperçu d’un deuxième Barry Allen, Supergirl et, bien sûr, du Dark Knight de Keaton.

Alors, que pourraient être exactement ces surprises de lancement de chaussettes? Eh bien, il y a eu des rumeurs depuis un certain temps selon lesquelles plusieurs autres personnages de la saga Tim Burton Batman apparaîtraient dans le film aux côtés de Keaton, avec des sources affirmant que Penguin de Danny DeVito et Catwoman de Michelle Pfeiffer pourraient figurer. Même de brèves apparitions en camée de ces deux visages ou de l’un ou l’autre de ces visages familiers auraient sûrement toutes nos chaussettes en garde.

Récemment, il a également été suggéré que Le flash comportera en fait le retour d’Henry Cavill en tant que Superman. Alors que de nombreux fans de DC espéraient que Cavill redevienne The Man of Steel, rien n’a été officiellement confirmé. Les récentes activités de la productrice Barbara Muschietti sur les réseaux sociaux ont cependant amené les fans à se demander si Clark Kent de Cavill sera enfin ramené dans la mêlée et prêt à faire sauter les chaussettes des gens, sans équivoque.

Ce n’est pas seulement le potentiel de camées qui plaisent à la foule qui a attiré le réalisateur Andrés Muschietti à Le flash cependant, avec le Ce réalisateur révélant qu’il était attiré par le noyau émotionnel du film. « Principalement, les aspects émotionnels de l’histoire étaient très convaincants pour moi. De toute évidence, c’est un film de super-héros, c’est une grande aventure-spectacle, mais ce qui m’a vraiment amené dedans, c’est la puissance émotionnelle de celui-ci », a déclaré Muschietti. « Il y a un message émotionnel dans l’histoire, c’est aussi une histoire de voyage dans le temps qui est toujours très attirante pour moi. Le voyage dans le temps a quelque chose de intrinsèquement convaincant en général, mais celui-ci est très spécial car c’est un conflit très intime. Il s’agit de un garçon qui cherche sa mère, et c’est ce qui m’attirait si fort, cette pulsion émotionnelle. »

Le flash étoiles Ezra Miller comme Barry Allen / The Flash, Ben Affleck et Michael Keaton comme variations de Bruce Wayne / Batman, Sasha Calle comme Supergirl, Kiersey Clemons comme Iris West, Ron Livingston comme Henry Allen et Maribel Verdu comme Nora Allen. Le film devrait sortir aux États-Unis le 4 novembre 2022. Muschietti a taquiné ces surprises lors de son apparition au DC FanDome China.

Sujets : Flashpoint, Flash, DC FanDome