Le réalisateur du film Daredevil se souvient du retour des fans sur le casting de Michael Clarke Duncan en tant que Kingpin

Deux décennies après la première du film de super-héros dans les salles, le réalisateur Mark Steven Johnson réfléchit à Casse-cou. Sorti en 2003, Casse-cou mettait en vedette Ben Affleck en tant que justicier titulaire en face Michael Clarke Duncan comme le méchant, Wilson « Kingpin » Fisk. Le film a été fortement critiqué à l’époque, bien qu’il ait ensuite trouvé un peu d’amour avec la sortie d’une coupe prolongée classée R en 2004. De nombreux fans sont également devenus plus friands du film rétroactivement, estimant qu’il n’a pas obtenu un juste secouer lors de sa sortie initiale.

Un aspect qui a reçu beaucoup d’éloges a été la performance de Clarke en tant que Kingpin, bien que le casting ne se soit pas déroulé sans controverse. Le look du personnage était un départ pour Kingpin, qui avait toujours été représenté comme blanc avant le casting de Duncan. Les personnages « d’échange de race » sont quelque chose qui continue de susciter la controverse à ce jour, et parler avec Yahoo! Divertissement, Johnson se souvient comment il a également subi des réactions négatives en choisissant un acteur noir en tant que super-vilain de Marvel. Quoi qu’il en soit, Johnson est tout aussi heureux maintenant qu’il l’était à l’époque de la décision, car il pense toujours que Duncan était la personne idéale pour le rôle.

« Oh oui, j’ai eu beaucoup de retours de flammes. C’est le Catch-22 le plus étrange, parce que vous voulez avoir des opportunités pour tout le monde. Vous dites: » Je ne vais pas faire attention à la course: je vais juste lancer le bonne personne pour le rôle. Mais ensuite tu te fais tuer pour ça [from some fans] qui disent : ‘Le Kingpin devrait être blanc’ ou ‘Ce n’est pas mon Kingpin’ et tout ce genre de choses. J’ai donc certainement eu de la chaleur à ce sujet, mais je ne regrette pas du tout la décision. Michael était fantastique. Il est difficile de trouver un gars aussi grand et aussi formidable, et Michael était définitivement ce gars-là. Que Dieu le bénisse. »