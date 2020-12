Le réalisateur du district 9 a filmé un film d’horreur secret pendant la quarantaine

District 9 Le réalisateur Neill Blomkamp est de retour avec un film d’horreur surprise en quarantaine. Le cinéaste n’a dirigé aucun long métrage depuis 2015 Chappie et s’était largement occupé en réalisant une série de courts métrages. Mais Blomkamp a décidé de profiter de son temps en quarantaine cette année et a filmé un nouveau film d’horreur surnaturel en secret. Pour l’heure, peu de choses ont été révélées sur le film mais nous sommes sûrs d’en apprendre plus tôt que tard maintenant que le chat est sorti du sac.

Selon un nouveau rapport, le film d’horreur sans titre de Neill Blomkamp a été tourné au cours de l’été au Canada. Il n’y a aucun mot, précisément, sur qui joue, seulement que le casting était en grande partie composé d’acteurs canadiens. Neill Blomkamp a personnellement écrit le scénario et c’est un projet qu’il aurait voulu faire depuis longtemps. Bien que les détails de l’intrigue restent entièrement secrets, on dit qu’il a «un puissant composant de science-fiction et d’effets visuels». Cela correspond largement à ce que nous attendons du cinéaste au fil des ans.

AGC Studios a soutenu le projet. La société a déjà travaillé sur le film sur la Seconde Guerre mondiale Midway du réalisateur Roland Emmerich. Le studio s’était également précédemment associé à Neill Blomkamp sur le thriller Enfer, qui a Taylor Kitsch attaché à la star. Mais la fermeture d’Hollywood a gêné les projets de tournage de ce film. Au lieu de cela, un plan a été élaboré pour créer quelque chose de plus petite échelle qui pourrait adhérer aux protocoles de sécurité actuels. Julian Clarke, qui a travaillé comme monteur sur les trois précédents longs métrages de Blomkamp, ​​est également à bord du nouveau film. Enfer est toujours dans les cartes et le plan est de tourner le film en 2021.

Neill Blomkamp a fait sensation à Hollywood avec son premier long métrage District 9. Sorti en 2009, le film de science-fiction inventif a été accueilli par une vague d’éloges critiques en route vers une nomination pour le meilleur film aux Oscars et 211 millions de dollars au box-office mondial. Cela a été suivi par 2013 Élysée, qui mettait en vedette Matt Damon et a rapporté 286 millions de dollars. Bien que son budget beaucoup plus important ait finalement nui à sa rentabilité. Puis vint 2015 Chappie, ce qui a été une déception à la fois critique et commerciale. Mais pendant la réalisation de ce film, un plan a été élaboré pour que le cinéaste dirige un nouveau film Alien qui ramènerait la distribution originale. Malheureusement, ces plans se sont effondrés une fois que Ridley Scott a décidé de devenir sérieux Alien: Covenant.

Il n’y a pas encore de mot sur une fenêtre de sortie possible pour le film d’horreur secret. Aucun studio ou service de streaming n’a été révélé en tant que distributeur. Mais avec le tournage terminé, nous pourrions nous attendre à le voir dans le courant de 2021. Et avec les services de streaming et les studios avides de contenu en ce moment après l’arrêt, il semble difficile d’imaginer que le film aura du mal à trouver une maison. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets: Neill Blomkamp Quarantine Horror Movie, Streaming