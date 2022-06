Le réalisateur d’Obi-Wan Kenobi aborde une deuxième saison : « Il y a plus d’histoires à raconter »

Obi Wan Kenobi est presque à la fin de Disney +, mais selon la réalisatrice Deborah Chow, il y a « plus d’histoires à raconter » et cela pourrait conduire à une deuxième saison de la série. Il a fallu beaucoup de temps pour ramener Ewan McGregor dans le Guerres des étoiles franchise en tant que Maître Jedi, mais avec Obi Wan Kenobi étant commercialisé comme une série limitée avec une histoire précise à raconter, il semblait que le retour serait de courte durée. Cependant, Chow a laissé entendre qu’avec un écart de dix ans entre la fin de la série et Star Wars : Un nouvel espoir, ce n’est peut-être pas la fin du voyage de Kenobi. Elle a dit RadioTimes.com:

« Vous savez, nous avons toujours conçu cela comme une série limitée. Ce n’est donc pas une sorte d’histoire d’aventure de la semaine. C’est une grande histoire avec un début, un milieu et une fin. Je pense donc que cette histoire était très conçu pour être autonome. Je veux dire, il y a bien sûr plus d’histoires que vous pourriez raconter. Il y a évidemment encore 10 ans avant que nous arrivions à [Star Wars:] Un nouvel espoir et avec un personnage comme Obi-Wan Kenobi, je pense que même le simple fait de le regarder rouler sur le sable est parfois intéressant. Alors, qui sait ? C’est difficile à dire pour le moment, mais ce n’était pas l’intention. Honnêtement, à ce stade, la seule chose à laquelle je pense est de prendre des vacances. Je n’y suis pas arrivé. Je ne peux même pas encore le concevoir. J’ai juste besoin de terminer le spectacle pour y arriver en premier. »

Le retour de Hayden Christensen en tant que Dark Vador a été important pour la série

En ce qui concerne le retour d’Ewan McGregor à la Guerres des étoiles franchise, son retour ne se serait peut-être pas aussi bien déroulé si Dark Vador n’avait pas été le méchant de l’histoire. Hayden Christensen reprenant son rôle de Vader et d’Anakin Skywalker dans certaines séquences de flashback a rendu les fans fous. Cela a surpris l’acteur, qui a subi de nombreuses critiques pour les films précédents, mais a été accueilli au bercail comme un fils prodigue. Il a dit précédemment :

« J’ai reçu tellement de gentils messages de gens, d’amis, montrant leur soutien. Et c’est juste que ça a été un grand honneur pour moi de revenir à ce personnage et de ressentir le soutien des fans. C’est extrêmement significatif pour moi et en fin de compte, c’est la raison pour laquelle nous pouvons revenir et faire tout cela. Alors oui, j’apprécie beaucoup leurs sentiments. »

Depuis Obi Wan Kenobi’Pour ses débuts, Christensen a expliqué à quel point il aimerait reprendre son rôle et peut-être même avoir sa propre émission. Alors qu’il y avait auparavant de vagues plans pour un film sur Dark Vador, celui-ci, comme le plan original pour Kenobi, est tombé au bord du chemin après la déception de Solo : Une histoire de Star Wars. Cependant, il est indéniable que la série de Obi Wan Kenobi a remué quelque chose dans la base de fans et nous savons tous ce qui se passe lorsque cela se produit. Avec un seul épisode de la série à faire, il ne faudra peut-être pas longtemps avant que nous ayons des nouvelles de l’avenir des deux acteurs dans le Guerres des étoiles la franchise.