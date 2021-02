Le réalisateur dit que le nouveau film Face / Off est une suite et non un remake

Le directeur de la nouvelle Face / Off Le film qui est actuellement en préparation a déclaré qu’il n’était pas à bord pour un remake, et à la place, le film est une suite à la suite de la cape d’action originale de 1997.

Quoi qu’il en soit, le nouveau réalisateur – qui a réalisé des films comme Godzilla contre King Kong et a écrit un tas de plus – a dit qu’ils n’essaieraient jamais de refaire l’original, et à la place essayent de continuer l’histoire.

Sur son Instagram , Wingard a partagé une photo fantastique du visage de Nicolas Cage et a écrit: « Je ne réimaginerais JAMAIS ou ne referais JAMAIS FACE / OFF. C’est un film d’action parfait.

Cage et Travolta auraient-ils la même énergie 25 ans plus tard? Ils pourraient, mais cela pourrait aussi être un pari plus sûr d’attacher des acteurs plus jeunes et tout aussi sauvages au projet.