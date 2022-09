Le réalisateur d’Halloween Ends change toujours la fin du film tous les jours

La saga de Michael Myers et Laurie Strode devrait atteindre son apogée cet Halloween dans la dernière partie de David Gordon Vertest revigoré Halloween trilogie, la bien nommée Halloween se termine. Le premier film de Green a changé toute l’histoire de Michael Myers, reprenant le classique de John Carpenter de la fin de 1978 et ignorant tout ce qui a suivi, y compris le lien familial entre Michael et la « dernière fille » Laurie. Maintenant, à l’approche du dernier chapitre, le réalisateur a révélé que malgré la première du film dans environ 6 semaines, il peaufine toujours la fin quotidiennement.

Halloween se termine verra Jamie Lee Curtis jouer Laurie Strode une dernière fois, alors qu’elle affronte Michael Myers dans ce qui promet d’être un combat à mort. Dont la mort est quelque chose qui reste à voir, mais la reine des cris a promis que ce serait une fin que les personnages méritent et dont les fans adoreront faire partie.

Cependant, le réalisateur Green n’a pas encore fini de travailler sur la fin du film. Lors d’un récent entretien avec Empire magazine, Green a expliqué que la fin du film est quelque chose qu’il change encore chaque jour pour essayer de bien faire les choses. Bien qu’il ne semble pas qu’il y ait quelque chose de majeur avec lequel on joue, il est clair que Green veut vraiment tout obtenir comme il le veut lorsque le film fera ses débuts en salles et sur Peacock. Il a dit Empire:





« Ça change tous les jours. En théorie, l’image est verrouillée, mais ce matin, j’ai appelé l’éditeur et j’ai dit : « Et si nous faisions cette chose… » Je parle avec John [Carpenter] et Jamie Lee Curtis en parlent régulièrement. C’est excitant, incertain, satisfaisant et triste. J’ai apprécié le trajet mais il est probablement temps de descendre. Je pense que nous allons sortir avec un bang.

Jamie Lee Curtis a récemment remercié les fans d’avoir montré de l’amour à la franchise

Comme vous vous en doutez, Jamie Lee Curtis a été très émue par sa dernière apparition en tant que Laurie Strode. À une époque où les scénarios de films ne sont plus linéaires et où les suites peuvent constamment être reconstituées, Halloween se termine met fin au temps de Curtis en tant que Laurie pour la troisième fois. Apparu dans les deux premiers Halloween films, l’histoire de Michael Myers s’est longtemps éloignée de son personnage, avant qu’elle ne revienne dans Halloween : H20 et sa première suite, Résurrection d’Halloween, qui l’a vue tuée par Michael. La trilogie de films de Green donne maintenant à Laurie une chance de se terminer différemment, après avoir créé une chronologie et un scénario alternatifs pour les personnages.





Curtis est récemment apparu dans une courte vidéo pour annoncer que Halloween se termine sera diffusé sur Peacock en même temps qu’il arrive dans les salles, et dans cette vidéo, elle a remercié les fans de la franchise pour plus de quarante ans de soutien. Après s’être accrochés pendant si longtemps, il semble qu’ils soient enfin sur le point d’obtenir une fin digne des personnages… jusqu’au prochain redémarrage.