Le réalisateur d’Extraction 2 et Chris Hemsworth explorent le complexe de la suite, la séquence d’action de Fiery One

Migo Si ge Auto Isofix Et PivotantMigo One Groupe 0/1/2/3, Gris

D couvrez le test client sur ce produit :Le si ge pivotant MIGO One 360 garantit confort et s curit votre enfant pendant toute la p riode d utilisation. Evolutif, ce si ge pourra suivre l' volution de votre enfant sans avoir besoin d'en acheter un nouveau par la suite.Confortable la fois pour les parents comme pour les enfants, ce si ge auto a l'avantage de pivoter jusqu' 360 . Un simple bouton vous permet de faire pivoter le si ge face vous lorsque vous mettez l'enfant dans son si ge ou le retirez du si ge, garantissant une plus grande facilit d'installation et de d sinstallation tout en vitant les maux de dos.Pour le confort de votre enfant, ce si ge spacieux et confortable dispose d'un oreiller confort et de coussins r ducteurs amovibles pour les nouveaux-n s. La forme enveloppante du si ge et les rembourrages lat raux permettent de soutenir la t te, les flancs et les jambes de votre b b tout en assurant son confort. Lorsque votre enfant grandit, vous pouvez retirer ces deux l ments du si ge auto pour que votre enfant profite des coussins, fourreaux, prot ge sangle et oreiller pour un meilleur confort et un espace cosy pour votre enfant.Enfin, l'appuie-t te est r glable en hauteur et la housse confort dispose de r ducteur pour le nouveau-n pour un maintien optimal. L'assise s'incline sur 4 positions pour le plus grand confort de votre enfant.Concernant la s curit de votre enfant, ce si ge auto dispose de protections lat rales pour diminuer les chocs lat raux. Le harnais 5 points avec r glage centralis prot gera votre enfant quant lui des chocs frontaux tout en le gardant bien plac dans son H22si ge.Afin de b n ficier d'une installation rapide et efficace, ce si ge est quip d'un syst me Isofix ainsi qu'un syst me de Top Tether (sangle l'arri re du si ge auto qui va venir se fixer dans le coffre de votre v hicule ou l'arri re du si ge). Il peut aussi tre install dans les v hicules ne disposant pas du syst me de fixation Isofix. R f rez-vous la notice de montage pour le bon positionnement du si ge dans la voiture.Ce si ge b b r pond la r glementation ECE R44/04 permettant: D'installer un b b jusqu' 13 kg, l'avant ou l'arri re du v hicule, dos la route. D'installer un b b de 9 kg jusqu' 36 kg, l'arri re du v hicule, face la route.La s curit de l enfant en voiture tant, avant toute autre chose notre pr occupation, tous les si ges b b et rehausseurs vendus chez NORAUTO respectent rigoureusement les derniers standards de s curit soumis des r glementations strictes au niveau europ en et mondial (ECE R44/04, FMVSS 213, SABS 1340).Sa garantie est de 5 ans.