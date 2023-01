Le réalisateur d’Evil Dead Rise explique comment le lieu de grande hauteur du film devait ressembler à la cabane dans les bois

La remorque pour Evil Dead Rise a révélé un retour brutal des Deadites dans Lee Croninest le nouvel ajout à la franchise d’horreur. Cette fois-ci, Ash Williams de Bruce Campbell est introuvable et l’emplacement central d’une cabane isolée a été remplacé par un immeuble d’appartements de grande hauteur. Cependant, comme Cronin l’a récemment expliqué à Total Film, la sensation de claustrophobe pour le Evil Dead cabine a été transgressé dans le cadre de l’appartement du film. Il a dit:





«Il fallait encore maintenir une partie de la claustrophobie et cela s’est très bien traduit de la cabine à un environnement urbain. Il s’agit d’une famille dans un immeuble délabré coincée dans son appartement. Il suit le même rythme mais le place dans un espace plus contemporain. Il n’y a pas de cendres dans cette histoire et il n’y a pas de cabane dans les bois, et ce sont deux éléments emblématiques de ce qu’est « Evil Dead ». Mais le film inclut le livre et une quantité extraordinaire de Deadites vicieux et malveillants.

Alors que la bande-annonce a apporté beaucoup d’horreur, il manque un élément, qui semble être les aspects humoristiques pour lesquels la franchise est devenue presque aussi connue. Bien qu’il ait été précisé qu’il s’agit d’un film qui se déroule fermement dans le monde de La mort diaboliqueceux qui s’attendent à des pauses comiques devraient peut-être freiner leur attente.

Pourquoi Evil Dead Rise ne semble-t-il pas drôle ?

La mort diabolique La franchise est devenue si connue pour la star Bruce Campbell, qui au fil des ans a été battu de sa propre main, a été jeté à l’époque médiévale et s’est retrouvé à repousser Deadites dans un supermarché, que l’horreur brutale de son film original a été absorbée dans le succès de la comédie d’horreur de la franchise. En raison de ce, La mort diabolique est effectivement devenu une entité distincte pour Evil Dead 2 et son film et sa série de suites.

Comme chez Blumhouse Halloween trilogie tirée du premier film de Michael Myers de John Carpenter et a créé un nouveau récit à partir de ce moment, Evil Dead Rise semble succéder à l’idée originale de La mort diabolique qui ignore ce qui a suivi. Evil Dead 2 était essentiellement un remake du premier film, juste avec des effets spéciaux sanglants plus élaborés et de nombreux moments sombres et comiques qui ont élevé la franchise au-delà de l’horreur graphique désagréable de l’original de 1981.

Bien que cela signifie que nous ne verrons pas beaucoup de slogans et d’humour burlesque, les fans du Evil Dead se retrouveront ramenés dans l’héritage « vidéo méchant » du monde de Sam Raimi, où tout ce qu’il voulait faire était de faire un film qui allait au-delà des autres films d’horreur de l’époque. Bien qu’il y ait une concurrence féroce de la part de Terrifiant 2 sur ce point, la façon dont vous regardez une râpe à fromage ne sera peut-être plus jamais la même.