Le réalisateur d’Eternals a «croisé les doigts», le film ne sera pas censuré à l’étranger

Chloé Zhao espère que d’autres pays ne censureront pas son prochain film de Marvel Studios, Éternels, en raison de la décision d’inclure un héros ouvertement gay, Phastos de Brian Tyree Henry, qui est marié à un personnage anonyme, joué par Haaz Sleiman. Dans une récente interview avec IndieWire, le réalisateur de Marvel Cinematic Universe a exprimé ses inquiétudes concernant le précédent de moments gays supprimés ou interdits dans d’autres pays. Zhao a déclaré qu’elle espérait que le film ne serait interdit nulle part sur le marché mondial, et elle a exprimé son « désir » que les cinémas montrent le film intact afin que le public puisse en profiter pleinement lors de sa première le 5 novembre 2021.

Zhao n’est pas étranger à la censure étrangère. Quand le Pays nomade la réalisatrice est entrée dans l’histoire aux Oscars 2021, devenant la première femme de couleur à remporter le prix du meilleur réalisateur au cours des 93 ans d’histoire de l’émission de prix et la deuxième femme à remporter cette distinction, elle a parlé de ses souvenirs d’enfance en Chine, mais ce discours a été censuré par les médias d’État chinois. Même si les médias d’État chinois ont initialement salué Zhao comme « la fierté de la Chine » pour avoir remporté le prix du meilleur réalisateur aux Golden Globes 2021, lorsqu’une interview de 2013 du Filmmaker Magazine est apparue, dans laquelle Zhao critiquait la Chine, des rapports de censure du succès du réalisateur ont commencé. faire surface. En fait, les organisateurs d’un événement en direct à Shanghai ont été empêchés de diffuser la cérémonie des Oscars et la nouvelle de la victoire de Zhao.

Cette fois, cependant, Chloé Zhao a concentré ses commentaires sur la censure vers un public mondial plus général. Selon le Éternels réalisatrice, Marvel Studios avait déjà pris la décision d’inclure un couple ouvertement homosexuel lorsqu’elle a signé pour la première fois en tant que réalisatrice du film, notant que la relation homosexuelle est un élément essentiel du scénario. Dans une interview avec IndieWire, le réalisateur oscarisé a fait quelques commentaires sur la censure potentielle des moments gays du film, en disant que « Je ne connais pas tous les détails mais je pense que des discussions ont eu lieu et il y a un grand désir de Marvel et moi-même – nous en avons parlé – pour ne pas changer le montage du film. Croisons les doigts. »

Dans l’interview d’IndieWire, Zhao a également ajouté que la présentation du premier super-héros ouvertement gay du MCU faisait partie intégrante de l’histoire du film. Elle a dit:

« La façon dont l’histoire de Phastos se déroule dans le film est que c’est quelqu’un qui ne voit que l’humanité dans son ensemble et croit que la technologie va résoudre le problème. De toute évidence, il a perdu confiance en nous pour certaines choses très difficiles que nous avons faites. Et puis il a dû arrêter de nous regarder comme un tout et regarder une personne dont il tombe amoureux, et un enfant, pour retrouver le visage de l’humanité. , en regardant notre amant et notre enfant et en disant : ‘Eh bien, en fait, cela vaut la peine de se battre pour cela.' »

Zhao a également déclaré qu’elle était particulièrement enthousiaste à l’idée de raconter cette partie du récit, notant qu’il était important pour elle de situer Phastos et sa famille d’une manière qui lui semble « authentique ». Elle a ajouté qu’il n’y avait « aucun intérêt » à afficher une représentation à l’écran si elle n’était pas authentique.

Un super-héros ouvertement gay n’est pas le seul MCU en premier Éternels. Après la première du film la semaine dernière, les journalistes qui ont vu le film étaient enthousiasmés par la brève scène de sexe entre les deux personnages, ainsi que par le premier baiser gay à l’écran dans un film Marvel. À propos de ces premières MCU, Zhao a déclaré :

« De ce moment à ce que vous voyez à l’écran, il y a eu certainement beaucoup de discussions sur la façon de le faire. Mais je pense que le désir de faire quelque chose de différent est un désir très naturel de la situation actuelle de Marvel Studios. Je pense que c’est comme si les westerns arrivaient dans la période révisionniste des années 70. Je pense que cela arrive aux films de super-héros – ou du moins nous sommes à la limite de cela. Et donc ces scènes ont commencé à se produire naturellement. «

Zhao a ajouté : « Pour que nous puissions montrer deux personnes qui s’aiment, pas seulement émotionnellement et intellectuellement mais aussi physiquement, et d’avoir une scène de sexe qui sera vue par beaucoup de gens qui montre leur amour, leur compassion et leur douceur – Je pense que c’est une très belle chose. »

Éternels premières dans les salles le 5 novembre 2021. Cela nous vient d’IndieWire.

