Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie a choisi son Spider-Man préféré et ce n’est pas Tom Holland

Chaque fois qu’il y a moins pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortir en salles et devenir l’événement cinématographique de l’année. Est-ce ce nouveau film de Univers cinématographique Marvel Il a déjà suscité de grandes attentes non seulement chez les fans de la super héros, mais aussi dans les travailleurs de l’industrie et la critique spécialisée. James Gunn, un réalisateur qui a travaillé dans l’entreprise de Kevin Feige, s’en est référé et a choisi votre Spider-Man préféré.

Est-ce bien que Tom Holland est le courant Pierre Parker, en fait ce n’est pas le seul. Beaucoup spéculent avec la participation de leurs prédécesseurs Tobey Maguire et Andrew Garfield dans la prochaine version. Et s’il s’agit de super-héros et de bandes dessinées, James Gunn le sait très bien : il a réalisé les films de gardiens de la Galaxie, était producteur exécutif de Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie et se référant à CC, est responsable de La brigade suicide et Pacificateur.

Tout au long de sa carrière, le cinéaste a été impliqué dans quelques projets qui incluent ce thème. Et des jours avant son ouverture Spider-Man : Pas de chemin à la maison, s’est avéré être un vrai fan du personnage créé par Stan Lee. Sur Twitter, un utilisateur a partagé son classement des films Spider-Man, classés du meilleur au pire. Et James Gunn n’a pas voulu être en reste et a répondu quel est son top 3.

En ce sens, le réalisateur a assuré : « Spider-Man: Into the Spider-Verse est le meilleur, suivi de Spider-Man 2 et Spider-Man: Homecoming ». Il a ainsi montré que sa préférée n’est ni la version de Tom Holland, ni Tobey Maguire et encore moins Andrew Garfield. Le film préféré est celui qui met en vedette Miles Morales ! Il s’agit d’un jeune homme qui est mordu par une araignée radioactive et développe des pouvoirs mystérieux.

Gagnant de Oscar du meilleur film d’animation, a eu sa première en 2019 sous la direction de Peter Ramsey, Robert Persichetti Jr. et Rodney Rothman. Les utilisateurs d’Amérique latine peuvent en profiter à partir de Amazon Prime Vidéo, pendant qu’ils attendent sa suite qui est en route. Quant au reste des films Spider-Man, on ignore encore quelle est la commande préférée du réalisateur de gardiens de la Galaxie.

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂