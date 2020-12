Le réalisateur de Wonder Woman a été obligé de changer la fin de l’original, ce qui la dégoûte toujours

Warner Bros. est fréquemment critiqué pour son ingérence dans le processus de création des réalisateurs qui dirigent des films DCEU, de Zack Snyder à David Ayer. Lors d’une interview avec IGN, Patty Jenkins a révélé qu’elle était également la cible de certaines notes de studio indésirables qui ont abouti au troisième acte très ridiculisé de 2017. Wonder Woman.

« La fin originale du premier film était également plus petite, mais le studio m’a fait changer ça à la dernière minute. Donc ça a toujours été un peu décevant que c’est la seule chose dont les gens parlent, parce que j’ai accepté. Et j’ai dit le studio, nous n’avons pas eu le temps de le faire, mais c’était ce que c’était. J’ai fini par l’adorer, mais ce n’était pas la fin originale du film. «

Au bout du Wonder Woman, La princesse Diana alias Wonder Woman se retrouve face à face avec le dieu de la guerre Ares, qui révèle qu’il est celui qui a causé le conflit entre les deux côtés de la Seconde Guerre mondiale. Cela met en place une bataille décisive entre Diana et Ares qui souffre d’une mauvaise CGI, et va également à l’encontre du thème précédemment établi du film, selon lequel les cruautés de l’humanité sont de leur propre fait plutôt que dues à une influence extérieure.

Les fans soupçonnaient depuis longtemps que Jenkins avait été contraint d’apporter des modifications au troisième acte de Wonder Woman, et les propos du cinéaste confirment ce soupçon. Cette fois-ci, Jenkins déclare qu’elle a pu créer une fin pour Wonder Woman 1984 c’était beaucoup plus conforme à sa propre vision personnelle.

« Cette fois-ci, tu sais ce que j’ai aimé? J’adore ça [Wonder Woman 1984}] a les deux à la fin. Nous avons eu des effets visuels, une grande bataille, dans laquelle je viens de creuser et j’ai eu une telle explosion à exécuter, dont je me sentais si satisfait. Mais finalement, la fin du film est beaucoup plus épurée. C’était vraiment très amusant. Pas de spoilers, il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais c’était vraiment amusant de le façonner différemment. «

Avis pour Wonder Woman 1984 ont été uniformément brillants, il semble donc que l’instinct de Jenkins concernant la finale a fini par porter ses fruits. Il y a aussi le fait que la cinéaste avait beaucoup plus d’influence cette fois-ci pour amener Warner à accepter sa vision du film et à ignorer toutes les notes que le studio aurait pu avoir. Jenkins est si confiante dans le film qu’elle a déjà abattu les rumeurs d’une coupe prolongée de Wonder Woman 1984 qu’elle pourrait vouloir libérer à une date ultérieure.

« Non, je ne voudrais même pas [make an extended cut]. La raison en est que j’ai grandi avec le rythme des films un peu plus lent et je pense que c’est génial. Et quand je montre ces films à mon fils, il n’y a aucune partie de lui qui pense qu’ils sont trop lents. Lorsque vous regardez Superman ou que vous regardez Raiders of the Lost Ark, rien n’est trop lent. Nous avons beaucoup évolué rapidement dans les films maintenant, mais cela ne me crée pas d’émotion … La seule différence que je finis par avoir, c’est que j’aimerais prendre un peu plus de temps et avoir un peu plus l’air partout dans des scènes que nous avons vraiment eues de toute façon. Et c’est tout. Donc, si je diffusais ma coupe plus longue, cela prendrait 15 ou 10 minutes de plus et tout le monde dirait: « Je ne peux pas faire la différence », car ce serait juste un rythme un peu plus lent dans tous les domaines, donc ce n’est pas vraiment ça vaut le coup. »

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film arrive dans les salles et HBO Max le 25 décembre, alors qu’il fait ses débuts en salles sur les marchés internationaux à partir du 16 décembre. Cette nouvelle vient d’IGN.com.

Sujets: Wonder Woman 2, Wonder Woman