Le réalisateur de Wonder Woman 1984 répond au débat sur le consentement de Steve Trevor

Malgré Wonder Woman 1984 ressemblant à une aventure d’action inspirée de la bande dessinée, la suite a plutôt fait l’objet d’une multitude de critiques, provoquant même un débat autour du consentement grâce à la mystérieuse résurrection du personnage amoureux de Chris Pine, Steve Trevor. Une question qui a maintenant été défendue par un fan particulièrement ardent, sollicitant même une réponse positive de la réalisatrice Patty Jenkins. Maintenant, pour ceux qui n’ont pas encore vu Wonder Woman 1984, détournez le regard maintenant car il y a de gros spoilers à venir.

Pour ceux qui ont vu le film, ou ceux qui sont toujours là et qui ne se soucient pas vraiment de le gâter, Steve Trevor est ramené de la tombe dans laquelle il s’est retrouvé à la fin de 2017. Wonder Woman et de retour dans la vie de Diana grâce à la Dreamstone, un artefact qui a été imprégné du pouvoir d’exaucer un souhait pour celui qui le détient. Cependant, les pouvoirs de la pierre sont très bien dans le style de la magie « patte de singe », en ce que chaque souhait s’accompagne d’un inconvénient majeur qui n’est pas nécessairement remarqué tout de suite. Dans le cas de Steve, plutôt que de se matérialiser à partir de rien, il a essentiellement repris le corps de quelqu’un qui existe déjà, ressemblant même à cette personne, joué par l’acteur Kristoffer Polaha, à tout le monde sauf Diana.

La polémique découle donc du fait que cette autre personne a été prise en charge contre son gré, ce qui a suscité des inquiétudes sur les questions de consentement, le film impliquant également que Diana et Steve dorment ensemble après son retour. Un fan s’est cependant manifesté pour défendre ces événements, affirmant que les détails du retour de Trevor ne sont que l’hommage de la réalisatrice Patty Jenkins au trope « échange de corps » des années 80. Le fan compare le scénario à celui du personnage de Tom Hanks dans la comédie familiale bien-aimée, Gros, dans lequel l’enfant-dans-un-corps-adulte de Hanks a des relations sexuelles avec une femme adulte.

De toute évidence, le fan a la bonne interprétation, avec Patty Jenkins elle-même répondant à la perspicacité avec un « Hahaha. Exactement. » Le trope d’échange de corps est une tendance bien-aimée du genre comique, et était extrêmement populaire dans les années 1980, en plus d’être un trope du genre de bande dessinée, faisant son inclusion dans Wonder Woman 1984 idéal. Bien que ce singe du scénario tout aussi troublant de Gros est-ce que tout type de défense est encore largement ouvert au débat …

Wonder Woman 1984 reprend avec le super-héros amazonien dans les années 1980 et trouve Diana Prince vivant au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. La suite très attendue trouve Diana en conflit avec non pas un, mais deux redoutables ennemis sous la forme de Barbara Ann Minerva alias Cheetah et le mystérieux magnat des médias Maxwell Lord. Si cela ne lui suffisait pas déjà, Diana retrouvera également son ancien amoureux Steve Trevor, qui est revenu d’entre les morts dans des circonstances mystérieuses et peut-être néfastes.

Réalisé par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a écrit avec Geoff Johns et Dave Callaham, Wonder Woman 1984 trouve Gal Gadot reprendre le rôle de Diana Prince / Wonder Woman, aux côtés de Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright et Connie Nielsen. Wonder Woman 1984 est maintenant disponible sur HBO Max. Cela nous vient de Compte Twitter officiel de Patty Jenkins.

