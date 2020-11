Le réalisateur de Wonder Woman 1984 partage des détails sur le spin-off des Amazones

Wonder Woman est l’un des plus grands héros de DC Comics, et elle vient d’une longue lignée de guerriers amazoniens qui vivent sur l’île enchantée connue sous le nom de Themyscira. La cinéaste Patty Jenkins, qui était à l’origine du succès de Wonder Woman au box-office ces dernières années, a parlé au Geek Magazine d’une retombée planifiée axée sur les Amazones.

« C’est une histoire que Geoff Johns et moi avons inventée, puis présentée à Warner. Les événements de cette histoire se déroulent après le départ de Diana. Themyscira, l’île des Amazones, et il y a quelques rebondissements liés à ce qui va se passer entre Wonder Woman 1984 et Wonder Woman 3. La production du projet n’a pas encore officiellement commencé, mais j’espère que nous l’obtiendrons car j’adore cette histoire . «

Dans le passé, Wonder Woman et la mythologie entourant le personnage avaient du mal à avoir un impact sur le grand public. Mais de 2017 Wonder Woman le film a tout changé. Les téléspectateurs sont tombés amoureux de la représentation de Themyscira comme une terre de guerrières éclairées. Ainsi, Warner Bros. ‘ La décision de faire une série dérivée qui place les Amazones au centre de l’histoire est logique.

L’émission fera très probablement ses débuts sur HBO Max. Même le parcours cinématographique de Wonder Woman a évolué pour se concentrer sur la chaîne de streaming nouvellement créée. Après des mois de report de sa date de sortie, Wonder Woman 1984 devrait maintenant faire ses débuts sur HBO Max en même temps que sa sortie en salles. Au cours de toute autre année, une telle stratégie pour un film très attendu et à gros budget aurait été impensable. Mais en 2020, la stratégie semble la seule voie à suivre pour le film, car Patty Jenkins s’est affirmée dans un message Twitter.

« LE TEMPS EST VENU. À un moment donné, vous devez choisir de partager l’amour et la joie que vous avez à donner sur tout le reste. Nous espérons vraiment que notre film vous apportera un peu de joie et de sursis en cette période des fêtes. Regardez il DANS LES THÉÂTRES, où il est fait pour le faire (découvrez les super salles de travail ont fait pour le faire!), et disponible dans la sécurité de votre maison sur HBO MAX là où il n’est pas. Bonnes vacances à tous. Nous espérons que vous apprécierez notre film autant que nous avons aimé le faire. «

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 met en vedette Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film arrive dans les salles et HBO Max le 25 décembre, tout en faisant ses débuts en salles sur les marchés internationaux à partir du 16 décembre.

Le film se déroule dans les années 1980 et voit Wonder Woman affronter la menace combinée de Maxwell Lord et du guépard, tandis que son ancienne flamme Steve Trevor fait une réentrée miraculeuse dans sa vie. Wonder Woman 1984 sera disponible pendant un mois sur HBO Max aux États-Unis inclus sans frais supplémentaires. Cette nouvelle provient de Reddit.

