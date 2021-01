Le réalisateur de Wonder Woman 1984 appelle Thor: Ragnarok l’un des meilleurs films Marvel de tous les temps

Les fans de MCU et de DCEU ont souvent du mal à se réunir, étant donné la nature compétitive des univers cinématographiques rivaux de la bande dessinée. Les acteurs et cinéastes travaillant sur les franchises respectives, en revanche, se sont souvent soutenus les uns les autres. Récemment, Wonder Woman 1984 La cinéaste Patty Jenkins a révélé dans une conversation avec Marc Maron que Thor: Ragnarok est l’un de ses films MCU préférés.

« [Ragnarok] était un si bon film. Je suis en fait tellement reconnaissant que Thor ait trouvé [director] Taika [Waititi] parce que Taika est le plus génial qui soit pour Thor de tous les temps. C’est incroyable. Thor: Ragnarok est l’un des meilleurs films Marvel de tous les temps, c’est tellement bon. Ce film est une pure joie, et si bien exécuté … ça n’a pas d’importance [if you’re not into superhero movies]. Taika est un grand cinéaste, et il vient de faire un excellent film. «

Les remarques de Jenkins sont encore plus significatives car elle a une histoire personnelle avec la franchise Thor. Avant de commencer à travailler sur 2017 Wonder Woman, la cinéaste est devenue célèbre pour son psychodrame de 2003 Monstre. Selon Jenkins, son travail avait attiré l’attention des studios Marvel, et ils lui ont offert la chance de faire un film pour eux, dans un genre qu’elle avait voulu aborder depuis longtemps.

« C’était juste quelque chose dans lequel je voulais, je voulais faire un grand film de super-héros, et j’ai commencé à le dire tout de suite après Monster. Les gens étaient confus par [that]. J’ai eu chaque film de femme, une histoire sur les femmes qui bla bla bla. Je veux faire des films sur les femmes, mais je ne veux pas faire de films sur le fait d’être une femme. C’est tellement ennuyeux (rires). Je veux faire des films sur des femmes faisant toutes sortes de choses. Donc, les gens étaient un peu confus, mais on a appris que je voulais faire un film de super-héros. Et au crédit de Marvel, [they hired me] sur un film qui ne nécessitait pas du tout une femme, donc je leur ai toujours été très reconnaissant même si cela n’a pas fonctionné. «

En fin de compte, le film que Marvel voulait Patty Jenkins faire était le deuxième Thor film, Le monde sombre. Après des discussions initiales, Jenkins a quitté le projet, admettant qu’elle avait toujours su que le film ne se déroulerait pas bien et qu’en tant que réalisatrice dans ce genre particulier, elle ne pouvait pas se permettre d’être tenue responsable de l’échec du film.

«Ils voulaient faire une histoire qui, je pensais, n’allait pas réussir, et je savais que ça ne pouvait pas être moi. Ça ne pouvait pas être moi qui était arrivé. J’étais comme, s’ils embauchaient un gars pour le faire. , ça n’allait pas être grave. Mais je savais au fond de moi que je ne pourrais pas faire un bon film avec l’histoire qu’ils voulaient faire. «

Réalisé et co-écrit par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal et Natasha Rothwell. Le film est actuellement en salles et sur HBO Max. Cette nouvelle vient de omny.fm.

