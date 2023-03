Le réalisateur de Wild Things, John McNaughton, révèle qu’il y a censément une scène provocante entre Matt Dillon et Kevin Bacon

Juste à temps pour Les choses sauvages‘ anniversaire d’argent, le réalisateur John McNaughton a partagé quelques détails sur les coulisses du film. Les choses sauvages est sorti en 1998 avec Matt Dillonet icône hollywoodienne Kevin Bacon, aux côtés de Neve Campbell et Denise Richards. Dans son interview pour Yahoo! Divertissement, McNaughton a révélé une tournure de l’intrigue à l’histoire qui n’a pas été incluse dans le film.





25 ans plus tard, le cinéaste a révélé que Sam Lombardo de Matt Dillon et Ray Duquette de Kevin Bacon n’étaient pas censés être de simples partenaires criminels. La relation du couple a été écrite pour être quelque chose de plus. McNaughton partage que tout est prêt et prêt pour le moment charnière entre les deux personnages – la scène de la douche entre Ray et Sam.

FILM VIDÉO DU JOUR

La scène était censée être chaude et torride où le couple découvre ses sentiments l’un pour l’autre. Cependant, la scène a été écourtée parce qu’un acteur s’est senti mal à l’aise de la filmer, alors ils ont décidé de ne pas la faire. McNaughton dit à Yahoo! Divertissement,

« Dans la version originale de la scène, Matt entre dans sa salle de bain pour prendre une douche et il y a Kevin. Ils étaient censés se regarder de haut en bas, puis wham – allez-y.

Le réalisateur n’a pas précisé quel acteur ne voulait pas faire la scène, mais il a admis qu’il était un peu frustré que le supposé rebondissement de l’intrigue n’ait jamais eu lieu, mais il ne pouvait rien y faire. Il a dit,

« J’adore les surprises et j’adore les trucs que je ne vois pas venir. Mais à ce moment-là, c’était comme ‘Vous en gagnez, vous en perdez, nous passons à autre chose.' »





Une scène intime qui a fait la une

Photos de Colombie

Alors que la relation de Ray et Sam ne s’est pas développée comme prévu, Les choses sauvages a vu les personnages de Neve Campbell et Denise Richards devenir intimes. Avant de filmer la scène, Richards a révélé dans ses mémoires, sortis en 2017, qu’elle devait boire une bouteille de tequila avec Campbell. McNaughton a confirmé l’affirmation de Richards et a déclaré :