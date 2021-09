Le réalisateur de Venom a parlé de crossover avec Spider-Man

Il y a de moins en moins pour Venin : laissez il y aura un carnage, le deuxième film avec Tom Hardy comme le symbiote de merveille, sort en salles. Cette fois avec la direction de Andy Serkis, cherchera à renverser la critique compliquée qui a reçu le premier film sorti en 2018. A l’époque, l’humour du film était assez remis en cause, mais tout de même, le box-office était plus que favorable (856 millions de dollars) alors que Sony donner le feu vert à un deuxième film.

Le premier film Venom avait un budget compris entre 100 et 116 millions de dollars. (IMDb)



La suite de Venin sortira en octobre, et l’un des grands doutes des fans de merveille avait à voir avec la possibilité de voir une apparition de Homme araignée. Sony continue avec l’idée de construire un univers cinématographique autour des personnages du Homme araignée, avec Morbius et Kraven le chasseur déjà confirmé. Connexions avec l’univers cinématographique Marvel (MCU) sont quelque peu déroutants et, pour le moment, seuls les Pierre Parker de Tom Holland fait partie de la saga.

Ceci, bien sûr, n’empêche pas le studio qui détient les droits à l’image des personnages de merveille continuer avec votre propre franchise. En 2019, Tom Holland a dû intervenir pour que Sony et Disney parvenir à un accord qui permettrait Homme araignée se poursuivra dans le cadre de la Vengeurs. Dans ce contexte, il n’était pas clair ce qui pouvait arriver à Homme araignée et Venin, deux rivaux classiques de la bande dessinée, qui se sont également affrontés dans l’un des films de Sam Raimi.

Venom est apparu dans le troisième film Spider-Man de Sam Raimi. (IMDb)



Dans une interview avec IGN, Serkis Il a évoqué l’avenir de la saga et a précisé ce qui se passera entre le personnage de Tom Hardy et l’homme araignée, « La question sur toutes les lèvres », comme défini. « Bien sûr que ça va arriver. Mais je pense qu’il y en a tellement… Écoute, ça dépend quand tu veux y aller, et aussi quel est l’appétit », assuré Serkis. En ce sens, il a noté : « Si les gens veulent des histoires de Veninpuis allez directement à Homme araignée Cela pourrait faire perdre beaucoup de grands super-vilains. ». La patience des fans sera la clé pour voir si l’univers de Venin il peut ou non s’étendre.

Quel sera l’axe de la suite de Venom

En 2018, quand Venin au cinéma, il n’a pas manqué de remplir le postulat de tous les films de merveille: avoir une scène post-crédit qui construit et élargit l’univers cinématographique. Dans le cas du cinéma Tom Hardy pouvait être vu pour la première fois Cletus Kasady (Woody harrelson). Selon le synopsis officiel, Qu’il y ait Carnage se déroulera 18 mois après les événements du premier film, lorsque Eddie Brock Il a retrouvé un certain prestige en tant que journaliste.







Venin 2 montrera Brock entretien à Kasady, l’un des tueurs en série les plus reconnus de la univers merveilleux, qui deviendra l’hôte d’un autre des symbiotes, Carnage. Comme on le voit dans le premier film, Venin Il n’est pas le seul extraterrestre qui est arrivé sur la mission spatiale enquêtée par Drake de Carlton et Fondation pour la vie. Une exécution ratée suffira pour Clétus s’échapper et commencer à causer un désastre à côté de Carnage.