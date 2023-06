Le réalisateur de Transformers: Rise of the Beasts en pourparlers pour réaliser la prochaine suite

Il semble que l’histoire se poursuive après les événements de Transformers : le soulèvement des bêtes. Deadline rapporte que le réalisateur du film, Steven Caple Jr., est actuellement en pourparlers pour réaliser une suite au film pour Paramount Pictures. Caple lui-même a révélé la nouvelle dans un épisode du Appel de l’équipage podcast, notant comment il espère développer cette révélation majeure qui vient dans la scène finale. Le réalisateur note comment il a intentionnellement placé plusieurs autres œufs de Pâques dans le film qui sont là pour aider à mettre en place tous les endroits où ils peuvent aller dans les futurs films et retombées.





« Je ne suis pas officiellement inscrit pour le prochain film », a déclaré Caple, précisant que ces pourparlers sont toujours en cours. « Nous sommes en train de travailler maintenant, mais je ne suis pas officiellement signé. Je suis en pourparlers. J’ai mis en place beaucoup de choses dans ce film … n’importe quand [the studio, producers, and I] parler de l’avenir, vous savez, il y a beaucoup de «nous», le mot «nous», donc c’est naturellement tombé comme ça. Mais tout le reste planté ici était pour l’avenir, alors oui, nous sommes en pourparlers. »

En explorant davantage cette allumeuse choquante à la fin du film, Caple a également déclaré: « J’adorerais. J’ai quelques idées sur la façon de diversifier cette partie de l’IP … Si je peux faire ce croisement que je prévois en faisant, je pense qu’il y a un moyen de toujours nourrir les fans de ce que nous voulons dans Transformateurs films, mais aussi faire quelque chose de cool avec une autre IP légendaire, pour ainsi dire… Je serais excité et ravi. »





Steven Caple Jr. a des idées sur où prendre l’histoire ensuite

La conversation comprenait également Caple abordant l’objectif d’attirer un public plus diversifié pour Transformers : le soulèvement des bêtes. Tel que rapporté par Deadline, le film a atteint cet objectif, attirant 30% de spectateurs noirs et 28% de spectateurs latinos et hispaniques. C’est à partir du dernier épisode de la franchise, Bourdonqui avait attiré 25% de spectateurs latinos et hispaniques et 14% de spectateurs noirs.

Tout à fait, Transformers : le soulèvement des bêtes a rapporté plus de 170 millions de dollars dans le monde, réussissant à dépasser ses estimations initiales au box-office. Alors que les critiques étaient mitigées, le film ayant une note de 52% sur Rotten Tomatoes, son score d’audience était assez élevé, se classant à 91%. Avec le succès au box-office et le public appréciant le film, il y a de fortes chances que les suites prévues arrivent, probablement avec Caple de retour dans le fauteuil du réalisateur pour le prochain épisode.

Réalisé par Caple, Transformers : le soulèvement des bêtes a été écrit par Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters, Erich Hoeber et Jon Hoeber. Il met en vedette Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Velez, Tobe Nwigwe, Sarah Stiles et Michael Kelly. Le film présente également les voix de Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Pete Davidson, John DiMaggio, Michaela Jae Rodriguez, David Sobolov et Colman Domingo.

Transformers : le soulèvement des bêtes joue maintenant dans les salles de cinéma.