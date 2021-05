Le réalisateur de Top Gun, Tony Scott, a été licencié trois fois pendant la production

Peu de films ont joué un rôle aussi important que celui de 19986 pour faire de Tom Cruise la plus grande star du monde Top Gun, à propos d’un groupe d’aviateurs navals. Réalisé par Tony Scott et produit par Don Simpson et Jerry Bruckheimer, Top Gun est devenu l’un des plus grands blockbusters de l’époque et a cimenté sa place dans la culture pop grâce à ses scènes volantes élégantes et à la contribution inoubliable de Kenny Loggins à la bande sonore, « Danger Zone ». Dans une section pour le Top Gun Commentaire du DVD, le regretté grand réalisateur Tony Scott a révélé que son désir de tourner le film de manière artistique allait à l’encontre des attentes plus «commerciales» de Paramount Studio, ce qui a conduit Scott à être renvoyé du projet.

« [I] tourné au ralenti avec des filtres gradués et c’était une sorte d’artsy et sombre et encore ésotérique, et Paramount a vu ces quotidiens quand j’étais encore sur le porte-avions et ils ont paniqué et m’ont interdit de tourner un autre pied de séquences au ralenti, alors J’étais très trompeur. J’ai tourné un film normal et j’ai continué à filmer tout le reste au ralenti, car j’avais une vision de ce à quoi le début devrait ressembler. Malheureusement, ils ont renvoyé les mauvais rouleaux en arrière – ils ont renvoyé les rouleaux au ralenti. Alors j’ai été viré. Mon contrat a été résilié. Mais nous étions coincés sur le porte-avions et nous n’avons pas pu rentrer parce que le temps était nul, alors j’ai continué à tirer. «

Le fait que Scott ait été amené à bord pour diriger Tom Cruise dans Top Gun était considéré comme un choix inhabituel au sein de l’industrie. Avant de diriger Top Gun, Scott était surtout connu pour les années 1983 La faim, qui était un film érotique de vampire qui s’est ouvert à des critiques controversées et à des retours au box-office médiocres.

Mais à part La faim, Tony Scott était également un directeur établi de publicités, où son travail était moins expérimental et plus grand public. Une publicité que Scott a faite pour SAAB mettait en vedette un avion de combat. « Je pense que c’était la seule séquence qu’ils ont pu trouver qui était contemporaine qui impliquait des jets », a expliqué le cinéaste. « C’est comme ça que je me suis mis à courir pour Top Gun. «

Après avoir été licencié en raison de la séquence d’ouverture, Scott a finalement été réembauché en tant que directeur pour Top Gun, avec les producteurs espérant qu’il suivrait la ligne cette fois-ci. Mais cela ne s’est pas produit, comme Scott le révèle, il a été renvoyé non pas une mais deux fois de plus.

« La deuxième [firing] était avec Kelly McGillis. Je l’ai rendue belle dans une sorte de – quel est le mot? Whorish way, je suppose. Et le studio a pris mes escarpins de neuf pouces et ils ont emmené ma maquilleuse, dans un effort pour que Kelly ait l’air un peu plus terre-à-terre. Le troisième coup de feu a eu lieu lorsque j’ai abaissé les visières des casques pour les gars qui volaient dans les jets. Je voulais voir le ciel et tout autour. Mais évidemment, cela a un peu obscurci nos acteurs principaux. «

Enfin, et après plusieurs licenciements, Scott a finalement terminé le film, et le reste appartient à l’histoire. L’héritage de Top Gun dure depuis plus de trois décennies, et Scott a mené une longue carrière à Hollywood en tant qu’écrivain, réalisateur et producteur. Cette nouvelle provient de MovieMaker.com

Sujets: Top Gun