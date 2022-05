Le réalisateur de Thor: Love and Thunder fait l’éloge de Russell Crowe

merveille

Russell Crowe fait ses débuts dans Marvel Cinematic Universe en tant que Zeus, et Taika Waititi ne tarit pas d’éloges sur le rôle de son ami.

© GettyRussel Crowe

Russel Crowe C’est l’un des meilleurs acteurs de sa génération qui a su briller dans nombre de projets. Certains de ses films les plus mémorables : Gladiateur, Un Bel Esprit, Le Combattant Oui Les Misérables. Certes, avoir ce genre de talent sur un film est un grand avantage et élève la barre de tout film auquel il participe. Maintenant lui Univers cinématographique Marvel a réussi à l’inscrire Thor : Amour et tonnerre.

Dans cette opportunité Russel Crowe Il jouera le rôle de Zeus, le plus haut dieu de l’Olympe, et devra faire face à Gorr The God Butcher, un méchant qui cherche à se venger de tous les dieux et qui est également joué par un autre grand acteur : balle chrétienne. Si nous sommes guidés par le casting de la prochaine entrée de Thor, nous sommes confrontés à l’un des projets de merveille plus ambitieux.

Un grand acteur pour une grande aventure

Le dieu du tonnerre doit intervenir pour empêcher un massacre de divinités et avec Valkyrie, Korg et Jane Foster, transformés en Mighty Thor, ils feront tout leur possible pour savoir comment arrêter la menace de Gorr The God Butcher et ainsi sauver les dieux .. qui sont en danger. Ils ont un avantage à leur disposition : Mjolnir est de retour et Thor a la hache Stormbreaker.

Taika Waititile réalisateur du film, n’a pas ménagé ses éloges en parlant de Russel Crowe dans son rôle de Zeus : « Je considère Russell Crowe comme un ami, et j’oublie que j’ai des amis qui sont vraiment incroyables dans ce qu’ils font. Quand j’étais sur le plateau avec Russell, je me disais : Oh merde, c’est vrai ! Vous êtes Russel Crowe ! Tu es un acteur vraiment incroyable ! »s’exprimait avec effusion le réalisateur dans une récente interview reproduite dans de nombreux médias.

Rappelons-nous que Russel Crowe agira dans un autre film avec le sceau de merveille: Kraven le chasseur, mettant en vedette Aaron Taylor-Johnson dans le rôle du méchant en question. Il semble que l’interprète de Maximus dans Gladiateur agira en tant que père du personnage principal de cette histoire. En attendant, nous pouvons confirmer que Thor : Amour et tonnerre viendra au cinéma ensuite 8 juillet et l’attente se raccourcit.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂