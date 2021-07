Henry Cavill suscite l’admiration tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’industrie. Le Britannique a des millions de fans à travers le monde, mais il a aussi des gens qui l’idolâtrent pour la façon dont il est dans son travail quotidien. L’un d’eux est Stephen Surjik, réalisateur de The Witcher, qui a fait l’éloge de l’acteur et il a dit qu’il l’imagine loin de la série Netflix dans le futur. Vue!

Le cinéaste de 61 ans a réalisé les deux premiers épisodes de la deuxième saison qui a mis fin à son tournage en avril après des retards causés par la pandémie de coronavirus. Le Canadien a une vaste expérience dans l’environnement et sait quand il reconnaît un artiste différent. C’était le cas lorsque je travaillais avec Cavill.







« Il est à l’heure, il apparaît dans son personnage, avec sa garde-robe, dans sa marque et connaît toutes ses lignes. Il connaît le contexte de ce qu’il fait, il sait ce qui s’est passé avant et après, il connaît fondamentalement toutes les accessoires dont il aura besoin. »Surjik a commencé dans des déclarations à Brigade-Radio-One pour mettre en évidence l’acteur.

De plus, il a souligné son professionnalisme et sa capacité à poser les bonnes questions au réalisateur. « Il essaie d’aller droit au but. Qu’il s’agisse d’une dispute, d’une raison d’agir ou d’une opportunité pour que la scène se transforme en quelque chose, il est toujours très clair sur la façon d’y arriver. », a remarqué

Le réalisateur de The Witcher imagine Henry Cavill loin de la série

Surjik a été ému par sa chaleur humaine et a même soutenu que cette personnalité pouvait lui permettre de réussir loin de The Witcher et d’agir : « Il regarde tout le monde, il connaît le nom de tout le monde. Il sait comment ils vont, ce qu’ils font. S’il y a quelqu’un de nouveau là-bas, il le détectera et dira: qui est-ce? Il viendra, présentera lui-même et dire : hé, je m’appelle Henry Qu’est-ce que tu fais ? C’est incroyable. Ça pourrait être un politicien..

Bien que Cavill n’ait jamais annoncé son intention de se présenter, il est courant qu’il exprime ses pensées. Du protectionnisme envers les animaux aux expressions sur l’égalité des sexes. Pouvez-vous imaginer Henry en tant que président?