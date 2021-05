Le réalisateur de The Witcher 3 quitte CD Projekt RED en raison d’allégations d’intimidation

Konrad Tomaszkiewicz était le directeur du jeu The Witcher 3: Chasse sauvage impliqué et a maintenant quitté le studio polonais CD Projekt RED à cause de l’intimidation. Cependant, ce n’est pas lui qui a été la victime, mais celui qui a été accusé d’intimidation. Maintenant, le vétéran du projet CD a tiré la corde de déchirure sans plus tarder.

Le réalisateur de The Witcher 3 Tomaszkiewicz quitte CD Projekt

Comme l’écrit Bloomberg dans un récent rapport, Tomaszkiewicz a contacté le personnel de CD Projekt par e-mail après avoir fait l’objet d’une enquête sur des allégations d’intimidation pendant des mois. Dans le courrier, Tomaszkiewicz a écrit que la commission responsable l’avait maintenant déclaré non coupable.

Néanmoins, l’ancien directeur du jeu à succès « The Witcher 3 » a décidé de démissionner et de s’excuser pour sa mauvaise conduite avec le personnel:

«Même ainsi, de nombreuses personnes se sentent anxieuses, stressées ou mal à l’aise lorsqu’elles travaillent avec moi. […] Je vais continuer à travailler sur moi-même. Le changement de comportement est un processus long et ardu, mais je n’abandonne pas et j’espère changer de comportement. « Konrad Tomaszkiewicz via Bloomberg

Fin des travaux sur le nouveau jeu The Witcher

Il prend son départ de CD Projekt comme « Triste, un peu déçu et résigné » vrai, mais en consultation avec le conseil d’administration de l’entreprise, a décidé de partir. Tomaszkiewicz devrait apparemment aussi à venir nouveau jeu dans le L’univers Witcher être impliqué de manière significative, ayant travaillé non seulement pour « The Witcher 3 », mais aussi en tant que deuxième réalisateur et directeur de production pour Cyberpunk 2077 était actif.

Konrad Tomaszkiewicz travaille dans le studio de développement depuis 2004 et a commencé sa carrière en tant que testeur junior. Il a ensuite pris de plus en plus d’influence sur les jeux suivants « The Witcher », d’abord en tant que concepteur de jeu jusqu’au directeur du jeu pour « The Witcher 3 ».