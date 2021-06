Le réalisateur de « The Flash » révèle un premier aperçu du costume de Supergirl

Suivant la tradition récente que le réalisateur Andy Muschietti a établie ces dernières semaines, un premier aperçu du costume de Supergirl dans « The Flash » a été révélé à travers ses réseaux sociaux, un film dans lequel le réalisateur argentin présentera la première aventure en solo d’Ezra Miller dans l’univers étendu de DC et dont le développement a été actif chez Warner Bros bien avant que l’acteur ne fasse partie de la franchise.

C’est grâce à l’arrivée de Muschietti que le projet commence enfin à prendre forme. Il a été prévu que ce film présente une ligne narrative similaire à celle de « Flashpoint », qui parviendra en quelque sorte à relancer certains événements de la franchise et à la préparer pour sa prochaine étape avec ses nouveaux films en route, y compris la présence de certains grands personnages de DC Comics.

La production de « The Flash » a déjà commencé et Muschietti a suscité l’enthousiasme des fans via son compte Instagram en présentant des détails sur les nouveaux costumes de ses personnages héroïques. Sa publication la plus récente est liée à Supergirl, un personnage qui sera interprété par la jeune actrice de télévision Sasha Calle.

L’image ne montre que la partie supérieure de la combinaison, qui, bien qu’elle ne révèle pas tous ses détails à 100%, confirme que le bouclier aura le même symbole utilisé par Henry Cavill dans son interprétation de Superman au sein de l’univers étendu de DC.

Le casting de « The Flash » a une gamme prometteuse de talents, dont Ben Affleck, qui fera ses adieux à son rôle de Batman dans ce film après la sortie récente de « Zack Snyder’s Justice League », dont Le rôle de Kiersey Clemons comme Iris West, l’intérêt romantique de Barry Allen (Miller) a également été récupéré.

L’excitation des fans de DC est également centrée en présence de Michael Keaton, qui reprendra le manteau du chevalier de Gotham City en jouant la même version de Batman qu’il a personnifié il y a 30 ans avec les films réalisés par Tim Burton. Maribel Verdú prend le rôle de Nora Allen et Ron Livingston sera Henry Allen (les parents de Barry). « The Flash » a une date de sortie prévue pour le 4 novembre 2022.