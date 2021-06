Le réalisateur de « The Conjuring 3 » révèle qu’il s’inspire de « Se7en »

Suite à ses contributions avec « The Curse of La Llorona » et « Annabelle Comes Home », le réalisateur Michael Chavez a préparé son retour à la franchise « The Conjuring » avec le troisième volet de l’histoire principale, qui s’intitule « The Conjuring » Devil Made Moi, fais-le ».

Patrick Wilson et Vera Farmiga reviennent sur leurs interprétations du mariage des enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, qui dans ce nouvel opus se pencheront sur la première affaire judiciaire aux États-Unis dans laquelle un défendeur qui a utilisé la «possession démoniaque» comme défense juridique.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Stephen King révèle le film si terrifiant qu’il n’a pas pu finir

Le film de Michael Chaves semble éloigner la franchise du décor typique de la maison hantée pour apporter sa propre contribution au genre de thriller d’investigation. Notant dans une récente conversation avec Total Film qu’il a pris «Se7en», l’œuvre du célèbre réalisateur David Fincher, comme inspiration directe pour ce nouvel opus.

«Jusqu’à présent, ces films existaient à un certain niveau de marge. «Seven» est l’un de nos favoris, et nous sommes ravis de faire quelque chose de similaire dans ce sens. Quelque chose autour d’une enquête, au sein de la série, alors que nous utilisons encore toute cette terminologie et ce langage surnaturel », a déclaré Chaves.

« Sorti en 1995, » Se7en « est connu à ce jour comme l’une des œuvres les plus remarquables de la filmographie de David Fincher, présentant l’histoire de deux détectives dans une immense ville sans nom qui sont à la recherche d’un tueur en série. péchés capitaux comme guide.

« Se7en » a été utilisé comme base d’inspiration par des centaines de cinéastes grâce à son style néo-noir, sa palette de couleurs spécifique et la gestion du rythme et de la tension qui culmine dans l’un des climax les plus mémorables de l’histoire du cinéma.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le troisième volet de « A quiet Place » a déjà été écrit

L’univers de « The Conjuring » est celui qui jusqu’à présent reste en expansion continue, de sorte que l’ajout de nouveaux éléments narratifs en dehors de sa formule traditionnelle pourrait être d’un grand avantage pour le film. « The Devil Made Me Do It » prépare sa première pour le 3 juin.