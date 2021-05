Le réalisateur de ‘The Conjuring 3’ révèle à quel point le film sera sombre

Directeur de ‘The Conjuring 3: Le diable m’a fait le faire’ a révélé à quel point le troisième volet de la populaire franchise d’horreur serait sombre.

Vera farmiga Oui Patrick Wilson feront leur retour dans la célèbre franchise « The Conjuring » en reprenant leurs rôles de Ed Oui Garenne de Lorraine, les enquêteurs paranormaux sur lesquels la saga se concentre.







Dans une récente interview sur le cas dans lequel se concentrera le troisième film de ‘The Conjuring’, le réalisateur du film, Michael Chaves a commenté que c’est «le plus sombre à ce jour».

Lorsqu’on a demandé à Chaves s’il croyait en l’histoire vraie des Warrens, le cinéaste a répondu: «C’est une bonne question. Je fais totalement face à ça… à ce stade, je pense que je suis juste un fan de ça, la question de savoir si je crois ou non n’est vraiment pas si importante. «

«Quand ils m’ont donné le scénario et que j’ai commencé à lire sur l’affaire… c’est très différent des autres films Conjuring. Il y a toujours une campagne de marketing disant «ce sera le film de conjuration le plus sombre», mais à bien des égards, c’est vraiment le plus sombre à ce jour.

«Il y a une vraie victime, il y a un vrai homme qui a été assassiné, et nous racontons l’histoire du meurtre… J’ai aussi dû me demander, surtout après avoir grandi en tant que catholique, qu’est-ce que je crois et quel sera mon point de vue dans ce film? C’est une question à laquelle je ne sais honnêtement pas comment répondre. «

Pour l’instant, « The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It » sortira en salles et HBO Max simultanément le 4 juin 2021.