Le réalisateur de « The Batman », Matt Reeves, révèle pourquoi il a rejeté l’ancien scénario

Avec la première presque au coin de la rue pour que nous puissions voir Robert Pattinson jouer au chevalier noir »Le Batman », Matt Reeves réalisateur du film, est sorti pour déclarer pourquoi il avait rejeté l’ancien scénario du film qu’il avait prévu d’être l’aventure solo en tant que gardien de Gotham City pour Ben Affleck, qui l’avait également écrit, mais a finalement abandonné le projet. Au moment de passer le rôle à Reeves, avec l’intention de reprendre ce qui était déjà conçu, le réalisateur a rejeté une telle possibilité et a décidé de repartir à zéro avec sa version de Batman.

Le réalisateur actuel a précisé qu’il n’avait rien contre le scénario qu’Affleck avait écrit, réalisé en collaboration avec Geoff John et plus tard avec Chris Terriomais ce n’était pas la vision de l’univers Batman à laquelle il voulait arriver.

»J’ai lu le script qu’ils avaient et c’était une approche tout à fait valable. C’était très orienté vers l’action. Il avait des liens profonds avec d’autres personnages majeurs d’autres films et d’autres bandes dessinées qui allaient apparaître. J’ai su quand je l’ai lu que ce script particulier n’était pas la façon dont je le ferais », a-t-il déclaré.

La décision de recommencer était que Reeves voulait donner au projet une touche personnelle à tous égards et savoir personnellement où allait l’intrigue. Sur ce, il a fait remarquer aux administrateurs de Warner que le script qu’ils avaient était valide et passionnant, mais qu’il ne s’identifiait pas à ce qu’il y avait dans le script.

»Je leur ai dit que je n’étais peut-être pas la bonne personne pour ça, et j’ai expliqué pourquoi j’aime ce personnage. Je leur ai dit qu’il y avait déjà beaucoup de grands films, mais si je devais le faire, je le ferais personnel, pour qu’ils comprennent ce que j’allais en faire. De cette façon, je saurais où mettre le lit, quoi dire aux acteurs et quelle devrait être l’histoire. Je leur ai proposé cela, soulignant que ce scénario avait une approche tout à fait valable et passionnante. C’était presque comme James Bond, mais ce n’était pas quelque chose auquel je m’identifiais », a poursuivi le réalisateur.

C’est à ce moment-là que Warner a donné à Reeves toute sa confiance pour réaliser son film Batman, lui donnant le temps de terminer son implication dans « War for the Planet of the Apes » et d’ajuster le scénario à sa guise. Bien qu’il ait d’abord essayé de garder les liens avec l’univers cinématographique DC, il est rapidement arrivé à la conclusion qu’il serait préférable de repartir de zéro et de se concentrer sur les débuts de Batman en tant que justicier de Gotham City.

»The Batman » sortira le 4 mars 2022 et présentera une version plus sombre du personnage et de son environnement.