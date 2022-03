Le réalisateur de The Amazing Spider-Man, Marc Webb, dirigera le buveur du jour de 30West

Marc Webb, célèbre pour avoir réalisé des films comme L’incroyable Spider-Man 1 & 2, 500 jours d’un étéet Douéa été engagé pour réaliser un projet de thriller surnaturel, Buveur de jour. Les détails exacts de l’histoire du film sont actuellement secrets, mais on dit que le film couvrira les thèmes de « l’amour, l’amitié et la vengeance ». Buveur de jour sera l’histoire d’un lien formé entre « un inconnu énigmatique et un barman pleurant la perte de son amant », a rapporté Date limite.

La ligne de connexion à une ligne suggère que l’un des personnages principaux serait une femme. Buveur de jour sera une histoire originale écrite par Zach Dean, qui a récemment écrit le film d’action de science-fiction, La guerre de demain (2021), avec Chris Pratt. Dean agira également en tant que producteur sur Buveur de jour de même que La guerre de demain coproducteur, Adam Kolbrenner. 30West financera le film.

Date limite a en outre signalé que le film se déroulerait en France, au Portugal et en Espagne. Buveur de jour s’ajouterait à la longue liste de productions à succès et acclamées de 30West qui incluent Moi, Tonya, et Colette. Le prochain projet le plus attendu du financier est celui de Martin Scorsese Les tueurs de la fleur de lune (Apple Studios, Appian Way Productions), qui est écrit par Eric Roth et mettra en vedette Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons et Lily Gladstone, ainsi qu’un ensemble. D’autres projets incluent Chris Pine-starrer, Le contracteur (Showtime, Paramount+) et Triangle de tristesse, avec Woody Harrelson.

La filmographie réussie de Marc Webb

Marc Webb a une longue liste de crédits dans sa filmographie, qui comprend de nombreux vidéoclips. Il a réalisé des épisodes de Le bureau, Ex-petite amie folleet Rebelle. Son premier film était Joseph Gordon-Levitt et Zooey Deschanel-vedette 500 jours d’été (2009)mais il a trouvé une reconnaissance et une renommée internationales avec le redémarrage de la série Spider-Man, L’incroyable homme-araignée. Webb a réalisé deux films de la franchise avant que le personnage ne soit à nouveau redémarré pour l’action en direct après la mauvaise réception de L’incroyable Spider-Man 2.

Les travaux de Webb sur L’incroyable homme-araignée les films ont de nouveau gagné en popularité et en soutien, principalement en raison du retour d’Andrew Garfield dans Spider-Man : Pas de retour à la maison, dans lequel il reprend son rôle du verset Webb des films Spider-Man. Webb aurait été engagé comme consultant pour le film. En raison du succès du film, de nombreuses demandes de fans circulent, demandant que la vision de Webb pour que cette franchise reprenne vie.

Avant de Buveur de jourWebb terminera également son travail sur Walt Disney Productions Blanc comme neige. Le film a été critiqué lorsque Peter Dinklage a appelé l’histoire mettant en scène sept nains, décrivant des caractéristiques stéréotypées « à l’envers ». Dinklage a dit :

Littéralement sans offenser personne, mais j’ai été un peu surpris quand ils étaient très fiers de choisir une actrice latine comme Blanche-Neige, mais vous racontez toujours l’histoire de Blanche-Neige et les Sept Nains. Prenez du recul et regardez ce que vous faites là. Ça n’a aucun sens pour moi… Tu es progressiste d’une certaine manière, mais ensuite tu fais toujours cette putain d’histoire à l’envers à propos de sept nains vivant ensemble dans une grotte, qu’est-ce que tu fous , homme? N’ai-je rien fait pour faire avancer la cause depuis ma caisse à savon ? Je suppose que je ne suis pas assez fort. Je ne sais pas de quel studio il s’agit, mais ils en étaient si fiers. Tout mon amour et tout mon respect à l’actrice et à toutes les personnes qui pensaient qu’elles faisaient ce qu’il fallait. Mais je suis juste comme, qu’est-ce que tu fais?

Webb’s Buveur de jour ira sur les parquets après son travail sur Blanc comme neige est fini. Date limite a suggéré dans son rapport que le film pourrait concourir pour une distribution à Cannes, cependant, aucune confirmation à l’appui de cette déclaration n’a encore été reçue.





