Le réalisateur de The Adam Project confirme s’il aura une suite sur Netflix

Netflix

Shawn Levy a parlé de la possibilité que le film de plate-forme à succès ait une deuxième partie. Regardez ce qu’il a confirmé !

©NetflixLe réalisateur de The Adam Project confirme s’il aura une suite sur Netflix.

Le projet Adam C’était l’une des premières les plus importantes du service de streaming Netflix début 2022 et le résultat montre que c’est un succès, puisqu’après sa sortie le 11 mars, il a pris la tête du Top 10 des films les plus vus au cours de la dernière semaine. Avec l’accueil positif qu’il a eu, son réalisateur s’est récemment exprimé et a laissé ses sentiments à propos d’une suite.

En seulement trois jours au sein du catalogue de la plateforme, a totalisé 92 430 000 millions d’heures regardées, mais une nouvelle mise à jour est attendue qui démontre la supériorité de ces chiffres. Le public a été captivé en étant un film mettant en vedette Ryan Reynolds et avec une intrigue intéressante: « Un pilote qui remonte le temps collabore avec son jeune moi et son défunt père pour accepter son passé tout en essayant de sauver l’avenir ».

+ Le Projet Adam aura-t-il une suite ?

Shawn Prélèvement était en charge de la réalisation de ce long métrage et s’est récemment exprimé dans une interview avec IndieWire, où il a été interrogé sur une éventuelle suite, considérant que certains de ses films ont engendré des deuxièmes parties ou sont devenus des franchises, comme Free Guy, Une nuit au musée ou La panthère Rose. « Sur The Adam Project, il y avait tellement d’amour pour cela dans les premières coupes sur Netflix, et la question d’une suite s’est posée. Et Ryan et moi en avons parlé et nous avons tous les deux dit: » Vous savez quoi? Cette chose est exactement ce que nous avons décidé de faire, et je pense que nous allons laisser ça ici »il expliqua.

« Il n’y a jamais eu de pression pour le laisser plus ouvert, mais je suppose qu’avec un pistolet sur la tempe, je pourrais trouver des idées pour une suite », assuré. Bien qu’il ait déclaré plus tard qu’il n’était pas intéressé par une suite: « Je ne penche pas actuellement pour ceux-là, car ce film se résout exactement avec le sentiment que je voulais, qui est cette combinaison de chaleur et de larmes, mais aussi d’espoir. Je veux laisser ça tel quel ».

Sa pensée est étrange, pensant davantage à la modernité et aux chemins parcourus principalement à Hollywood, où un film à succès est pratiquement voué à avoir une suite, mais force est de constater que Shawn Prélèvement maintient une nouvelle philosophie. Pour le moment Netflix n’a rien confirmé d’une nouvelle histoire de Le projet Adam et, compte tenu des propos du cinéaste, il ne semble pas y avoir de plans futurs.

