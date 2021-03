Le réalisateur de Suicide Squad maintient Ayer Cut Hope Alive: J’ai fait un film incroyable

Suicide Squad Le réalisateur David Ayer maintient en vie la campagne #ReleaseTheAyerCut en soulignant à quel point sa coupe originale était « incroyable » avant que le studio ne s’implique. Alors que je gagnais beaucoup au box-office, Suicide Squad n’a pas reçu l’accueil le plus chaleureux lors de sa sortie en 2016. Ayer a depuis expliqué que sa vision du film avait été radicalement modifiée par des reprises de dernière minute et a longtemps soutenu que le « Ayer Cut » serait un bien plus grand succès que ce que nous avons vu.

Rien n’indique que Warner Bros. ramènera jamais Ayer pour restaurer l’Ayer Cut, mais le concept est certainement plus proche qu’il ne l’a jamais été pour devenir réalité. Après plusieurs années de fans qui ont fait campagne pour que le studio publie le Snyder Cut, Warner Bros. a acquiescé et a dépensé plus de 70 millions de dollars pour la récente sortie de Justice League de Zack Snyder. Le pari semble avoir porté ses fruits, car l’accueil a été très positif avec les fans qui estiment que Snyder a tenu sa promesse que la coupe originale était bien meilleure.

Le succès du Snyder Cut prouvant que les fans de DC accepteront des histoires qui ne relèvent pas de l’arc narratif en cours du DCEU, David Ayer se sent plus confiant que l’Ayer Cut of Suicide Squad pourrait arriver. Parler du sujet dans une nouvelle interview avec Divertissement hebdomadaire, Ayer a noté que les studios doivent au moins voir la possibilité à ce stade.

« Je pense que les studios voient maintenant qu’il peut y avoir du canon, qu’il peut y avoir des non-canon, les fans veulent juste le toucher. Ils aiment les personnages, ils veulent juste passer plus de temps avec. Et les gens sont beaucoup plus sophistiqués. comment les films sont créés et veulent être des participants au voyage. Il y a de la place pour différentes choses, différentes versions, différents actifs partagés avec le public. Je pense que cela aide simplement à renforcer la communauté. Mais le mérite absolu à Warner Bros. pour son soutien à Zack et avoir le courage d’explorer cela. «

Ayer s’ouvre également un peu sur ce qui s’est exactement passé lors de la production de Suicide Squad qui a fait aller les choses vers le sud. Selon le réalisateur, tout se résumait à une décision commerciale, le studio décidant assez tard dans le jeu que le film devait être davantage une comédie avec beaucoup moins de Joker. Ayer semble également comprendre la réflexion derrière les changements, mais il est également clairement déçu que le film il made peut ne jamais voir la lumière du jour.

« Je comprends, c’est une entreprise. C’est frustrant parce que j’ai fait un drame vraiment sincère et il a été déchiré en morceaux et ils ont essayé de le transformer en Dead Pool, ce qui n’était tout simplement pas censé être. Et puis vous prenez le coup, vous êtes le capitaine du navire, mon nom était dessus. [Laughs] Même si cela ne représentait pas ce que j’ai réellement fait, je prenais toutes les balles et serais un bon soldat. J’ai fait un film incroyable. C’est un film incroyable, il a juste effrayé les s — hors des cadres. «

Une des raisons possibles pour lesquelles Warner Bros. ne va pas de l’avant avec l’Ayer Cut pour le moment pourrait être qu’une nouvelle version du film supervillain est déjà en cours. La quasi-suite de James Gunn La brigade suicide arrivera dans les salles le 6 août. Bien sûr, si Ayer et la foule de #ReleaseTheAyerCut réussissent, La brigade suicide peut seulement augmenter le désir des fans de voir l’original Suicide Squad finissez. Cette nouvelle nous vient de Entertainment Weekly.

Sujets: Suicide Squad