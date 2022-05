Le réalisateur de Suicide Squad, David Ayer, dirigera Jason Statham dans The Bee Keeper

Escouade suicide et Jour d’entrainement le réalisateur David Ayer dirigera la prochaine incursion de Jason Statham dans les films d’action en L’apiculteur. Selon un rapport de Deadline, L’apiculteur verra Statham s’unir à nouveau avec Miramax, avec The Stath et Ayer à la tête d’un projet d’action qui a été décrit comme « un thriller au rythme fulgurant profondément ancré dans la mythologie de l’apiculture ». Pas des mots que nous pensions voir à côté du nom de Jason Statham.

Le plan est de magasiner L’apiculteur au prochain marché de Cannes, et vraiment Jason Statham et le réalisateur David Ayer sonnent comme un match fait au paradis du film d’action. Statham s’est bien sûr fait un nom en tant que héros d’action depuis le début des années 2000 et a joué des rôles dans des personnages comme Le transporteur la franchise, Crank, The Expendables, The Mechanic, The Fast and Furious franchise, et bien d’autres encore.

David Ayer, quant à lui, est devenu célèbre pour son approche granuleuse et ancrée dans les goûts de Journée d’entraînement, fin de quart, et rois de la ruequelque chose qu’il a transféré au plus fantastique dans les goûts de Escouade suicide et ceux de Netflix Brillant.

L’apiculteur a été annoncé à la fin de l’année dernière, et sera un « thriller d’action rapide, imprégné de la mythologie de l’apiculture, suit le parcours personnel de vengeance d’un homme qui prend des enjeux nationaux après qu’il se soit révélé être un ancien membre d’une organisation puissante et clandestine connue sous le nom de « Apiculteurs ». Donc, un rôle sur mesure pour The Stath – ce que vous n’auriez pas supposé en apprenant qu’il est apiculteur.





« Ayant collaboré avec Jason sur Wrath Of Man et Operation Fortune, et avec David sur Fury, nous avons la chance de nous associer à ces maîtres du nouveau genre d’action pour apporter le brillant scénario de Kurt au premier volet de cette franchise », a déclaré Bill Block, PDG de Miramax. dit dans un communiqué. « The Bee Keeper explore des thèmes universels avec une histoire non conventionnelle qui aura des fans assis sur le bord de leur siège », a précédemment déclaré Block à propos du projet quelque peu mystérieux. « Nous sommes ravis de présenter un autre film emblématique et irrésistible au public du monde entier. . »

L’apiculteur n’a pas encore de date de sortie. Statham produira aux côtés de Kurt Wimmer avec Bil Block de Miramax et Chris Long pour Cedar Park Studios. Le studio espère qu’il créera une nouvelle franchise pour Statham.





Jason Statham a plusieurs projets d’action passionnants à l’horizon





L’apiculteur n’est qu’un des nombreux projets d’action à l’horizon pour Jason Statham, qui continue de battre le drapeau pour de merveilleux films d’action sans fioritures. Statham fera à nouveau partie de Les consommables dans Les Consommables 4qui verrait l’acteur prendre le relais et diriger la franchise après le départ de Sylvester Stallone.

En plus de combattre à nouveau des ennemis avec son équipage, Statham affrontera également à nouveau un gros requin dans La méga suite, Meg 2 : La tranchée, du réalisateur Ben Wheatley. Les suites de Statham continuent avec X rapide, qui verra la star d’action reprendre le rôle de Deckard Shaw. Enfin, Statham retrouvera le réalisateur Guy Ritchie pour la comédie d’action Opération Fortune : Ruse de Guerre. De toute évidence, c’est le moment idéal pour être fan de The Stath.









Jason Statham est l’apiculteur dans la troisième collaboration avec Miramax

