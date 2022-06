Le réalisateur de « Squid Game » taquine la deuxième saison et révèle quelques indices sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre

Le réalisateur de « Squid Game », Hwang Dong-hyuk, vient de partager un teaser pour la deuxième saison du hit de Netflix.

« Il a fallu 12 ans pour donner vie à la première saison de » Squid Game « l’année dernière », a-t-il écrit dans une lettre, partagée sur Netflix Instagram et avec AUJOURD’HUI par e-mail. « Mais il a fallu 12 jours pour que ‘Squid Game’ devienne la série Netflix la plus populaire de tous les temps. En tant que scénariste, réalisateur et producteur de « Squid Game », un grand bravo aux fans du monde entier. Merci d’avoir regardé et aimé notre émission.

La lettre a confirmé qu’une deuxième saison de hit en streaming est à venir et a révélé quelques indices sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre de la saison deux du hit.

« Et maintenant, Gi-hun revient », indique le communiqué, faisant référence au personnage de Lee Jung-jae, Seong Gi-hun, également connu sous le nom de Joueur 456.

Hwang a également révélé que le personnage Front Man, le chef des Masked Men, fera son retour.

« L’homme en costume avec ddakji pourrait être de retour », a ajouté Hwang. « Vous serez également présenté au petit ami de Young-hee, Cheol-su. »

Hwang a conclu sa lettre en écrivant: « Rejoignez-nous une fois de plus pour un tout nouveau cycle. »

« Squid Game » a pris d’assaut Netflix l’année dernière, faisant ses débuts le 17 septembre 2021. Il a fallu moins de deux semaines pour que l’émission prenne la première place sur la plateforme de streaming à travers le monde et en octobre 2021, elle est devenue la plus grande série de Netflix. lancer à l’époque.

La première saison de l’émission a suivi 456 personnes, chacune avec ses propres difficultés financières, qui ont été invitées à participer à un concours de survie mortel pour remporter le prix de 45,6 milliards de ₩ (38,5 millions de dollars).

Alors que Hwang a initialement déclaré qu’il n’avait pas de plans « bien développés » pour une deuxième saison de la série, il a déclaré que la deuxième fois, il « ne le ferait pas seul » et ferait venir plus d’écrivains et plusieurs réalisateurs. Cependant, en novembre 2021, Hwang a déclaré qu’en raison de la « pression » et de la « demande » et de « l’amour » pour une autre saison, il avait commencé son « processus de planification » pour un deuxième versement.

Plus tôt cette année en janvier, il a été annoncé que « Squid Game » recevrait une deuxième saison. Le co-PDG et directeur du contenu de Netflix, Ted Sarandos, a confirmé la nouvelle lors d’une interview sur les résultats du quatrième trimestre 2021 de la plate-forme, en déclarant: « L’univers » Squid Game « ne fait que commencer. »

Lié: