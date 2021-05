Le réalisateur de « Spiral » parle du futur récit de la saga

Le week-end dernier, les fans de « Saw » ont pu assister au retour de Darren Lynn Bousman dans la franchise avec « Spiral: From The Book of Saw », un film dans lequel, avec Chris Rock comme protagoniste et producteur, il a été présenté une histoire qui cherche à créer un nouveau précédent dans la saga avec une nouvelle variété d’éléments narratifs.

Bousman estime que ces écarts par rapport à la substance et au style de la franchise ont ouvert de nouvelles opportunités aux producteurs d’expérimenter « Saw X », qui, selon certains rapports, est déjà en cours de développement par LionsGate Entertainment.

Bousman a déjà une vaste expérience dans « Saw » ayant réalisé les épisodes 2, 3 et 4. Dans une récente conversation que le cinéaste a eue avec NME, il a commenté que la nature « solo » de son nouveau film a ouvert la voie à l’expérimentation dans le dixième versement de la franchise.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait disposé à faire partie de la nouvelle tranche, Bousman a répondu: «Absolument. Maintenant, j’ai un intérêt renouvelé pour ‘Saw’ parce que j’ai vu que la moisissure n’a pas besoin de vous limiter. » Le cinéaste commente qu’à la fin du quatrième opus, il s’est senti enfermé dans ce qu’il pouvait dire parce qu’il sentait que tout était établi.

«Avec ‘Spiral’, j’ai l’impression que nous avons un peu brisé le moule et que nous sommes maintenant autorisés à expérimenter davantage. Je pense que connaissant cette expérimentation, j’y retournerais absolument ». Bousman voit ce film comme une sorte de redémarrage qui permet à quiconque de l’apprécier sans avoir vu aucune des tranches précédentes.

«Une des choses avec les films Saw est qu’ils deviennent très denses, très lourds mythologiquement. Ils sont tellement interconnectés que si vous en manquez un, vous êtes presque écarté », a déclaré le cinéaste, qui malgré la plus grande ouverture à la comédie dans cet épisode, le considère comme très sombre et déprimant, mais ils se sont permis d’être plus légers dans le montant de violence et de sang.

Bousman salue également la capacité de permettre au public de rire, en prenant comme exemple le monologue d’ouverture sur Forrest Gump, qui donne à penser qu’il ne s’agit pas d’un film « Saw » au sens le plus traditionnel du terme. « Spiral: From The Book of Saw » est maintenant disponible dans les cinémas.