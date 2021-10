Le réalisateur de « Spider-Man: No Way Home » le compare à « Endgame »

Après la première de « Eternals » en novembre, la phase quatre du MCU se clôturera en 2021 avec la première de « Spider-Man: No Way Home », le troisième volet dans lequel Tom Holland jouera le rôle de Peter Parker dans un film il prévoit de s’immerger complètement dans le thème du multivers, étant le premier des 27 films de Marvel Studios à le faire.

Holland sera rejoint par des visages déjà connus dans la franchise tels que Zendaya dans le rôle de MJ, Marisa Tomei dans le rôle de tante May, JK Simmons dans le rôle de J.Jonah Jameson et Jon Favreau dans le rôle de Happy Hogan, ajoutant l’inclusion de Benedict Cumberbatch dans son rôle de Stephen Strange et Benedict Wong dans le rôle de Wong.

Le film est un grand saut qui frôle le terrain de la métafiction en anticipant la collision de différentes lignes narratives, mettant en vedette des méchants de franchises de films passées telles qu’Alfred Molina dans le rôle du docteur Otto Octavius, Jamie Foxx dans celui d’Electro et la possibilité de voir Willem Dafoe dans le rôle de Green Goblin.

Lors d’une récente conversation avec le magazine Empire, le réalisateur du film Jon Watts a déclaré qu’il s’agissait de sa contribution la plus ambitieuse dans son travail avec Marvel Studios, préparant les fans à des résultats considérés comme véritablement épiques : « Nous essayons vraiment d’être ambitieux. . C’est « Spider-Man: Endgame », a-t-il déclaré.

Les fans de Spider-Man devraient être extrêmement excités après la séquence de mi-générique de « Venom: Let There Be Carnage », un film qui, bien qu’il n’appartienne pas au MCU, a anticipé une collaboration avec la franchise en transportant Eddie Brock (Tom Hardy) et son ami symbiote du même univers que Tom Holland habite dans son interprétation de Spider-Man.

La présence de ces méchants en dehors du MCU a suscité l’enthousiasme chez certains fans de la franchise en raison de la possibilité de voir Tobey Maguire et Andrew Garfield dans leurs incarnations respectives du héros de l’araignée, bien que les deux acteurs aient choisi de ne pas faire de déclarations à cet égard. « Spider-Man: No Way Home » sortira en salles le 17 décembre.