Le réalisateur de Spider-Man : No Way Home assure que le film est comme Avengers : Endgame

Les Univers cinématographique Marvel Ça avance : après une année ralentie par la pandémie de coronavirus, les films les plus attendus ont commencé à sortir en salles. Veuve noire et Shang-Chi et la légende des dix anneaux ils ont déjà eu leur grande première et en seulement deux semaines Éternels arrivera dans les couloirs. Mais, sans aucun doute, le film le plus attendu est celui de Spider-Man : Pas de chemin à la maison qui aura Tom Holland en tant que protagoniste mais spécule aussi avec la participation de Tobey Maguire et Andrew Garfield.

En ce sens, Empire Magazine a lancé un numéro dévoilant de nouveaux détails et images du film de Photos Sony. De plus, son directeur Jon watts Il a assuré que ce troisième volet de Spider-Man sera aussi grand que l’un des longs métrages les plus réussis de Marvel. « Nous essayons d’être ambitieux. Spider-Man: No Way Home sera Spider-Man : Fin de partie», a assuré le cinéaste.

Et c’est qu’apparemment cette nouvelle production qui tourne autour de Spider-Man tentera d’imiter non seulement son énorme impact audiovisuel, mais aussi son nombre de téléspectateurs et son box-office qui l’ont positionné Avengers : Fin de partie dans l’un des films les plus emblématiques de l’histoire du cinéma. Mais ce n’est pas tout, car en plus de cette déclaration prometteuse, de nouvelles images ont été montrées où le protagoniste est vu poursuivi par lui. Docteur Octopus et portant le costume de Araignée de fer.

La bande-annonce – qui est devenue la plus regardée de l’histoire – a montré qu’en Spider-Man : Pas de chemin à la maison tout peut arriver. Non seulement la rumeur dit que les acteurs qui ont donné vie au personnage au cours des différentes décennies apparaîtront, mais la présence de Alfred Molina comme Docteur Octopus déjà Willem Dafoe Quoi Lutin vert. Et il ne fait aucun doute que l’idée est si ambitieuse qu’il est même difficile d’imaginer qu’elle soit une réalité. Mais Marvel peut tout faire.

« Lorsque l’idée m’a été proposée pour la première fois, je pensais qu’il n’y avait aucun moyen que cela fonctionne. Mais c’est arrivé et c’est une folle« Tom Holland a avoué dans l’interview. Manque seulement deux mois pour en savoir plus sur cette version de Pierre Parker et tout indique que ce sera l’un des meilleurs films de l’univers cinématographique Marvel.

