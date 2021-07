Le réalisateur de Space Jam 2 veut du rock pour Space Jam 3

Suite de la comédie tant attendue, Space Jam : un nouvel héritage, éclaire actuellement à la fois le grand écran et le box-office, et bien que le suivi autonome ait mis près de 25 ans à se concrétiser, les discussions se sont déjà tournées vers un troisième film. Mais qui pourrait être à la hauteur de Michael Jordan et Lebron James ? Eh bien, le réalisateur Malcolm D. Lee a une idée assez solide…

« Dwayne Johnson serait un choix intéressant. Ce serait différent. Je ne sais pas exactement quelles seraient ses compétences, peut-être qu’il retournera à la lutte. Cela pourrait être intéressant. »

Dwayne « The Rock » Johnson est certainement assez grand pour remplir l’espace laissé par les deux superstars du basket-ball, avec Malcolm D. Lee offrant même un pitch rapide concernant la direction de Espace Jam 3. Jusqu’à présent, les deux films de la franchise se sont concentrés sur les Looney Tunes jouant au basket-ball, et cela pourrait être un changement de rythme amusant de les faire passer à un autre sport, dans ce cas, la lutte.

Il n’y a actuellement pas de mot d’un tiers Space Jam (bien que ces discussions se déroulent sans aucun doute en coulisses), mais Lee serait-il prêt à revenir si l’occasion se présentait ?

« Je ne dis jamais jamais. Il s’agira de savoir si les fans réagissent positivement à cela. Mais je pense que la barre a été placée si haut en ce qui concerne le premier avec cette superstar mondiale emblématique de Michael Jordan, et maintenant la même mondiale superstar emblématique de LeBron James, qui transcende le sport. Qui est la prochaine personne à mettre dans cet univers ? Et puis vous devez trouver un scénario et une histoire qui sont assez bons pour ne pas répéter ce qui a été fait mais qui en capture l’esprit et le maintenir. »

L’ajout du box-office attire The Rock à l’héritage déjà prospère de Space Jam serait sûrement un grand gagnant, avec un public jeune et vieux susceptible de faire la queue rapidement pour voir l’homme le plus électrisant du divertissement sportif aux côtés de Bugs Bunny et Daffy Duck. Oui, Johnson semble être dans tout ces derniers temps, mais une bonne idée est une bonne idée.

Pour l’instant, le public apprécie actuellement de voir Lebron James faire équipe avec le Looney Tunes dans Space Jam : un nouvel héritage. Agissant comme une suite autonome du succès de 1996, le film trouve la superstar LeBron James et son jeune fils, Dom, pris au piège dans l’espace numérique par une IA malhonnête. Pour rentrer à la maison en toute sécurité, LeBron fait équipe avec Bugs Bunny, Daffy Duck et le reste du gang des Looney Tunes pour un match de basket-ball à enjeux élevés contre les champions numérisés de l’IA – une liste survoltée appelée Goon Squad.

Bien que le film soit malmené par les critiques en raison de sa dépendance aux propriétés de Warner Bros. et de la perception que Space Jam : un nouvel héritage n’est rien de plus qu’un outil marketing de 2 heures, le film a réalisé un week-end d’ouverture de 32 millions de dollars, le plus gros pour le studio à ce jour dans les circonstances actuelles, et a jusqu’à présent gagné un total mondial de 54,7 millions de dollars. La dureté de nombreux critiques a même incité Lebron James lui-même à répondre, l’athlète disant simplement « Salut les haineux! » tout en attachant un lien vers les nouvelles du box-office à côté d’un emoji souriant.

Space Jam : un nouvel héritage est sorti maintenant. Cela nous vient de Entertainment Weekly.

Sujets : Space Jam 2, Space Jam