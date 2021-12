Le réalisateur de Sonic the Hedgehog 2 a déjà des idées pour la partie 3

LEGO 71387 Super Mario Pack de Démarrage Les Aventures de Luigi, Jeu Interactif de Construction

Parfaits pour jouer seul ou organiser des compétitions en famille, ce pack de démarrage LEGO Mario fait entrer Luigi dans le monde réel LEGO Luigi est doté de capteurs de couleur et un écran LCD qui lui permettent de réagir au mouvement et aux briques interactives en affichant instantanément différentes réactions Le haut-parleur intégré de Luigi émet des sons et des musiques emblématiques du jeu vidéo quand il collectionne des pièces et passe les défis Inclut des figurines de Yoshi Rose, Boom Boom et un Goomba squelette, en plus du tuyau de départ et du poteau d’arrivée – découvre comment Luigi réagit La figurine LEGO Super Mario de Luigi fonctionne grâce à 2 piles AAA (non fournies), et offre une expérience de jeu hautement interactive avec commentaires instantanés Ce jouet LEGO interactif et modulaire Super Mario constitue un superbe cadeau d’anniversaire qui peut être reconstruit et combiné avec d’autres sets LEGO Super Mario L’application gratuite LEGO comprend des instructions de montage pour le jouet Mario, des idées créatives et un partage sécurisé pour les enfants - consultez LEGO.com/devicecheck.