Le réalisateur de She-Hulk révèle pourquoi le personnage n’est pas aussi grand que certaines personnes le voulaient

À partir du moment où les premières images de Tatiana Maslany en tant que She-Hulk sont tombées, certains fans n’étaient pas satisfaits de l’apparition du personnage dans la nouvelle série Disney +. Cependant, à mesure que de nouvelles images ont été révélées, la plupart des gens ont découvert le look de l’alter-ego vert de Jennifer Walter et la réalisatrice Kat Coiro a maintenant expliqué exactement pourquoi She-Hulk n’a pas été délibérément transformée en le même genre de « monstre » que Bruce. Hulk de Banner.

She-Hulk : avocate devrait faire ses débuts sur Disney + dans quelques semaines, et il promet d’être une entrée unique dans l’univers cinématographique Marvel car ce sera le premier spectacle à arriver dans un format de comédie de 30 minutes. Bien que WandaVision a incorporé quelque chose dans ce sens dans ses premiers épisodes, l’ambiance de sitcom de cette série s’est révélée être un dispositif d’intrigue plutôt que la série n’étant une véritable comédie. Cette fois-ci, Marvel prend un autre risque avec un autre genre et beaucoup attendent de voir que le pari est à nouveau payant.

Kat Coiro est apparu sur États-Unis aujourd’hui pour discuter de l’émission, et elle a abordé le sujet qui a suscité le plus de controverses ; la conception de She-Hulk. Le réalisateur a expliqué :

« Oui, elle doit être géante et verte, mais nous voulons aussi qu’elle s’intègre toujours dans le monde humain et puisse aller au restaurant à un rendez-vous. Elle se démarque, mais elle ne ressemble pas à un monstre qui devrait Je pense que beaucoup de réactions ont à voir avec le fait qu’elle est si différente de tout ce que nous avons vu. Quand vous pensez à Thanos ou à Hulk, ils ont un aspect macabre, dur et volumineux. c’est tellement différent. Et quand vous voyez juste un peu d’elle, c’est presque choquant parce que nous ne l’avons jamais vu auparavant.

She-Hulk a eu de nombreuses itérations au fil des décennies

She-Hulk a fait ses débuts dans la bande dessinée en La sauvage She-Hulk en février 1980, et c’est la Jennifer Walters vue sur la couverture de ce numéro original qui semble avoir été la plus grande source d’inspiration pour la série télévisée. Cependant, alors que de plus en plus d’artistes et d’écrivains ont créé de nouvelles histoires pour le personnage, certaines versions plus récentes de She-Hulk l’ont vue devenir beaucoup plus brutale en apparence, et c’est ce qui a conduit à une grande partie de la réaction en ligne contre le physique MCU du personnage. , ainsi que certains qui ont simplement estimé que Hulk de Maslany était tout simplement trop caricatural.

Malgré ces reproches initiaux, il semble toujours y avoir beaucoup d’intérêt pour le She-Hulk : avocate série, principalement grâce à la sortie de la bande-annonce finale qui a donné un premier bref aperçu du retour de Charlie Cox dans le MCU en tant que Daredevil, ainsi que de nouveaux regards sur Hulk de Mark Ruffalo, Tim Roth en tant qu’Abomination et Benedict Wong en tant que Wong et hôte de de nouveaux héros obscurs potentiels sont introduits tout au long du spectacle. Maintenant, il ne reste plus beaucoup à attendre, car le She-Hulk : avocate la première arrive le 17 août sur Disney +.