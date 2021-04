Le réalisateur de « Shazam » souligne l’étrange ‘effet Mandela’ sur le film

Le concept de «l’effet Mandela» est devenu un concept populaire grâce à sa diffusion sur Internet. L’une des victimes les plus récentes de ce curieux décalage entre la mémoire collective et la réalité elle-même n’est rien de moins qu’un des films les plus appréciés de Bandes dessinées DC dans les années récentes.

« Shazam”Est ​​un film sorti en 2019 dans lequel l’histoire de Billy Batson (Ange cendré), qui après une rencontre avec un vieux sorcier, en prononçant le nom de sa nouvelle identité, se transforme en un puissant super-héros, grâce à la pureté de son cœur.

Comme beaucoup de films de super-héros d’aujourd’hui, « Shazam » comprend deux séquences post-crédits. Alors que le premier présente une alliance potentielle entre le Dr Sivanna (Mark Strong) et M. Mind, le second présente Zachary Levi dans son rôle de héros se disputant avec Freddy (Jakc Dylan Gracer) au sujet de ses pouvoirs dans une extension à une séquence d’ouverture de enregistrer.

Cependant, certains fans du film ont entamé certaines discussions sur Internet dans lesquelles ils soulignent qu’ils ont en fait vu une séquence très différente de celles qui ont été présentées sur grand écran, avec une telle portée qu’elle a été abordée par David F. Sandberg, directeur de la bande.

Cela est tellement bizarre. Les gens n’arrêtent pas de se disputer qu’ils ont vu Shazam avec la scène du trône dedans, mais nous l’avons coupée très tôt. Jamais fini vfx / DI et la musique est tirée d’une autre scène. Cela n’a jamais été qu’une scène supprimée publiée en extra. Je ne pense pas que nous en ayons même eu lors des tests de dépistage. https://t.co/WbpGyOsCRc pic.twitter.com/cp669mZryG – David F. Sandberg (@ponysmasher)

Un internaute sur Twitter a confié au réalisateur avoir vu une scène dans laquelle Billy, en compagnie de ses frères dans leurs transformations respectives en héros, prenait place dans la salle du trône après le générique. « Les gens n’arrêtent pas de dire qu’ils ont vu Shazam avec la scène du trône dedans, mais nous l’avons coupé », a écrit Sandberg.

«Nous ne terminons jamais les effets spéciaux et la musique est tirée d’une autre scène. C’est juste une scène supprimée publiée en bonus. Je ne pense pas que nous l’avions même fait lors des tests de dépistage. » C’est une déclaration qui a une fois de plus ébranlé les fans de «Shazam».

Même après les déclarations de Sandberg, certains utilisateurs insistent sur le fait qu’ils ont vu la scène dans les cinémas, soulignant que cela aurait pu être un changement de montage final en fonction de la région, ce qui pourrait être trop improbable dans une production de cette ampleur. « Shazam » est déjà en préparation pour le tournage de sa suite.