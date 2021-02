Le réalisateur de Shazam 2 tease en plaisantant les intentions gothiques de la suite avec Edgy Fan Art

Depuis Homme d’acier lancé en 2013, le DCEU s’est battu contre une perception générale selon laquelle les films de la franchise sont inutilement sombres et «énervés». Le problème est qu’une minorité vocale de fans rejette fortement tous les films DCEU qui se penchent davantage vers la comédie ou les peluches. Directeur de Shazam. David F. Sandberg a récemment eu une telle confrontation avec un fan sur Twitter. Quand le fan a écrit: « Nous ne sommes pas fan de la comédie Shazam », Sandberg a répondu avec un morceau de fanart, et un commentaire ci-joint: « Super, alors vous allez adorer la nouvelle direction dans laquelle nous prenons le personnage! # ItsNotAPhaseMom « .

Super, alors vous allez adorer la nouvelle direction dans laquelle nous emmènerons le personnage! #ItsNotAPhaseMomhttps://t.co/rrHtzo72udpic.twitter.com/wWovHhaTJS – David F. Sandberg (@ponysmasher) 5 février 2021

La Shazam 2 fan art montre une image falsifiée de l’original Shazam! film, où l’apparence du héros titulaire a été radicalement modifiée pour donner à son costume rouge vif un gris terne. Les cernes sous les yeux du personnage, son teint pâle et son expression en colère soulignent encore plus que ce nouveau Shazam n’est plus un gars joyeux, mais un héros sombre et maussade qui peut craquer à tout moment.

La blague est particulièrement efficace car tout sur Shazam dans son film semblait spécialement conçu pour éviter les tropes «anti-héros sombres» dont le DCEU est si abondamment peuplé. Avec Superman brisant le cou de Zod, Batman abattant des criminels de sang-froid et une scène supprimée de Batman contre Superman montrant Wonder Woman posant pour une photo tout en tenant une tête coupée, Shazam « énervé » aurait pu facilement devenir un autre personnage sombre du DCEU.

Au lieu de cela, le personnage est resté fidèle à sa nature dans les bandes dessinées, un jeune enfant qui peut se transformer en un puissant super-héros en prononçant un mot, et qui apprend le vrai sens de la famille tout en faisant des blagues avec son frère et en construisant joyeusement ses médias sociaux présence. L’acteur Zachary Levi s’est avéré être le choix parfait de manière inattendue pour jouer un enfant piégé dans le corps d’un super-héros adulte. Dans une interview précédente, Sandberg avait expliqué comment Levi avait géré sa performance dans le film.

« [Zach] est un grand enfant. C’était très intéressant, car en auditionnant tous ces gens avant lui, j’ai vu ce que font beaucoup de gens quand ils essaient d’agir comme des enfants, c’est-à-dire qu’ils abaissent leur QI ou qu’ils agissent plus bêtement. Mais quand j’ai vu Zach, il parlait plus d’enthousiasme et d’excitation, qui ressemblait tellement à un véritable enfant. Et je pense que c’est ce qui distingue vraiment les adultes des enfants. Les enfants ont cette excitation et cet enthousiasme pour les choses que les adultes … Je ne sais pas si ce sont juste les problèmes du monde sur nos épaules ou autre, mais pour moi, c’était comme s’il se sentait comme un grand enfant. Il se sentait juste parfait pour le rôle. «

Réalisé par David F. Sandberg, la suite à venir de Shazam!, intitulé Shazam!: Fureur des dieux met en vedette Zachary Levi dans Shazam, Jack Dylan Grazer dans Freddy Freeman, Asher Angel dans Billy Batson et Marta Milans dans Mama Rosa. Le film devrait arriver dans les salles le 4 novembre 2022.

