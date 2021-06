Le réalisateur de Shazam 2 dit que la portée est définitivement beaucoup plus grande que le premier film

Bien qu’il y ait encore deux ans d’attente jusqu’à Shazam ! Fury of the Gods, le réalisateur David F. Sandberg taquine déjà une plus grande portée pour la suite qui surpassera le film précédent sorti en 2019. Shazam ! était l’un des deux films (l’autre étant Aquaman) de l’ardoise DCEU d’origine pour aller réellement sur les sols. Bien que le film n’ait pas été très rentable au box-office, il a reçu de nombreux éloges de la critique et a aidé DCEU à se remettre sur les rails.

Le film a servi d’histoire d’origine pour le personnage de Billy Batson, un adolescent qui, après avoir rencontré un ancien sorcier, a la capacité de se transformer en un super-héros adulte qui s’appelle Shazam. La performance de Zachary Levi et le point de vue de l’écrivain Henry Gayden sur les DC déjà connus Famille Marvel s’est avéré être un succès indépendant. Maintenant que le réalisateur Sandberg promet un événement beaucoup plus important dans la suite, nous avons toutes les raisons de nous enthousiasmer.

Récemment, David F. Sandberg a participé à une session de questions-réponses sur ses histoires Instagram avec les fans. Un fan enthousiaste de DC a posté une question concernant son travail sur Shazam ! La fureur des dieux et a demandé : « Est-ce que la portée de [FOTG] être plus gros que Shazam ou est-il relativement autonome ? »

À cela, Sandberg a répondu en disant: « La portée est définitivement plus grande que le premier film »

Sandberg a clairement souligné que Shazam ! La fureur des dieux n’est pas une vision indépendante du personnage, mais finirait par grandir en ce qui concerne la représentation du personnage et approfondirait la tradition de Shazam à partir des bandes dessinées. Il n’a évidemment gâché aucun détail sur le film, mais son commentaire semble indiquer qu’il voit La fureur des dieux comme une progression et une continuation de l’histoire du personnage plutôt qu’une approche individuelle comme celle de James Gunn La brigade suicide, qui, bien qu’il s’agisse d’une suite, est également un redémarrage en douceur de la version 2016 de David Ayer sur le groupe éponyme de méchants.

Au fil des ans, DC a changé son approche envers DCEU et le concept de continuité partagée en gardant les connexions entre les films au strict minimum afin qu’ils puissent exister dans la même chronologie tout en étant parallèles les uns aux autres. L’éclair (2022) sera le premier film au cours des dernières années à agir comme une continuation plutôt qu’une suite secondaire ou un redémarrage indépendant, continuant ainsi DCEU en tant qu’univers cinématographique partagé. Depuis La fureur des dieux sortira après Le flash, ce dernier pourrait en quelque sorte tenir compte de la Shazam ! suite en quelque sorte. Cependant, rien de ce genre n’a encore été confirmé.

Indépendamment de son lien plus profond avec DCEU, le film promet une plus grande portée comme l’a promis David Sandberg. Le film a déjà choisi Helen Mirren et Lucy Liu comme sœurs comme Hespera et Kalypso qui serviraient d’antagonistes principaux du film. Aussi, Rachel Zegler (qui jouerait dans le film de Steven Spielberg West Side Story) a également été choisie comme troisième sœur d’Hespera et Kalypso. Cela pourrait rassembler le trio diabolique de la suite. En outre, nous verrons également toute la famille Shazam revenir pour reprendre leurs personnages, les versions de super-héros pour enfants et adultes, y compris Jack Dylan Grazer et Adam Brody dans le rôle de Freddy Freeman.

Le film précédent se concentrait entièrement sur Billy et sa lutte pour comprendre un super-héros dans un corps d’adulte. Cette fois, lorsque tous les autres membres auront trouvé leurs nouveaux pouvoirs, nous pourrons peut-être les voir tous ensemble pour affronter les méchants, nous donnant ainsi un aperçu du reste de l’équipe. Ce serait un bonus si le film induisait des points d’intrigue d’autres films DCEU et lui donnait une connexion plus large à l’univers étendu.

On sait très peu de choses sur le film pour l’instant; cependant, le nouveau regard sur Shazam est maintenant publié comme tweeté par Zachary Levi, Sandberg et Warner Bros. Les fans se seraient probablement attendus à ce que Mark Strong revienne pour la suite car son personnage vit toujours et a formé une alliance improbable avec Mister Mind (qui peut également ne pas apparaître dans la suite). De plus, étonnamment, Dwayne Johnson n’apparaîtrait une fois de plus pas dans un Shazam film. Dwayne Johnson jouera Adam noir dans le film du même nom de 2022, qui servirait de spin-off à Shazam ! (2019). Cependant, sa collision ultime avec Batson, qui tire également son pouvoir du personnel de l’ancien sorcier, est conservée pour un troisième film, qui clôturera la première phase du scénario de Shazam sous la forme d’une trilogie.

Shazam ! La fureur des dieux est encore en développement et il y aurait quatre films (dont La brigade suicide) qui sortirait dans le cadre de DC Extended Universe avant sa sortie en salles. Il y a beaucoup d’annonces à suivre et il pourrait probablement y avoir de nouveaux ajouts à la distribution (espérons-nous des personnages DCEU existants, maintenant que Shazam est ami avec Superman). Compte tenu de la date de sortie de 2023, la bande-annonce semble encore loin pour l’instant. Mais, au fur et à mesure que de nouvelles photos de tournage seront publiées, nous en saurons de plus en plus sur la suite à venir.

Shazam ! La fureur des dieux sortira le 2 juin 2023, en tant que quatorzième opus de DC Extended Universe. Réalisé par David F. Sandberg et écrit par Henry Gayden, le film mettrait en vedette Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler, Helen Mirren et Lucy Liu. Le film marque également le retour de la famille Shazam avec les acteurs Faithe Herman, Meagan Good, Grace Fulton, Michelle Borth, Ian Chen, Ross Butler, Jovan Armand et DJ Cotrona reprenant leurs rôles respectifs du premier film.

