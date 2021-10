Le réalisateur de Shaun of the Dead, Edgar Wright, n’a aucun intérêt à faire une suite

Aujourd’hui cinéaste Edgar Wright est connue comme l’une des voix créatives les plus singulières d’Hollywood. Wright a fait son entrée dans la conscience grand public avec le classique de la comédie d’horreur zombie de 2004 Shaun des morts. Depuis lors, les fans ont réclamé que Wright fasse une suite au film culte à succès. Mais dans une récente interview avec SFX Magazine, Wright a expliqué qu’il avait le sentiment d’avoir dit tout ce qu’il voulait dire dans ce genre particulier avec le film original lui-même.

« Je ne suis pas revenu à la comédie d’horreur, car avec Shaun des morts J’avais l’impression d’avoir dit beaucoup de ce que je voulais dire avec ce film. C’est difficile de revenir là-dessus, même en tant que producteur. Parfois, on m’envoie des films – les gens veulent faire le prochain Shaun et veulent que je participe en tant que producteur. Mais j’ai du mal à couvrir à nouveau le même territoire. »

Shaun des morts a raconté l’histoire d’un fainéant sans but nommé Shaun, joué par Simon Pegg, qui se retrouve de manière inattendue plongé au milieu d’une apocalypse zombie à Londres. Face à la perspective d’une mort macabre, Shaun et ses amis doivent naviguer dans la ville en utilisant toutes les armes de fortune à leur disposition jusqu’à l’arrivée des secours.

Le film est crédité d’un regain d’intérêt pour les comédies d’horreur qui ne sont pas des films parodies comme le Film d’horeur la franchise. En plus de faire des étoiles d’Edgar Wright et de Simon Pegg, Shaun des morts fait souvent partie des listes de critiques des plus grands films britanniques de tous les temps, et plusieurs cinéastes de Quentin Tarantino (qui a inspiré le prochain film de Wright) à George A. Romero ont publiquement exprimé leur amour pour le film.

Naturellement, faire une suite à un film aussi acclamé serait une tâche formidable, et Wright ne semble actuellement pas se sentir obligé d’ajouter quoi que ce soit de plus à la mythologie de la guerre de Shaun contre les zombies, bien que Simon Pegg ait taquiné un remake avec des vampires. Selon le cinéaste, il souhaite se concentrer sur de nouveaux défis en tant que conteur plutôt que de rechaper l’ancien terrain avec une suite.

« Le truc, c’est que les films prennent tellement de temps à faire. Je pense que c’est ce que les fans ne comprennent parfois pas très bien. Ils vont dire : ‘Pourquoi ne mets-tu pas KO une suite de Shaun ?’ C’est comme, ces films prennent trois ans à faire, il faut vraiment, vraiment aimer ça pour le faire. Donc, parce que les films prennent plus de temps à faire, essayer de vous mettre au défi avec un sujet différent ou quelque chose que vous n’avez jamais fait auparavant , c’est toujours la vraie motivation. »

Alors qu’une suite à Shaun des morts semble peu probable à ce stade sur la base des commentaires de Wright, d’autres cinéastes ont ajouté leurs propres tours notables au genre de comédie d’horreur zombie au fil du temps, de le pays des zombies aux plus récents Orgueil et Préjugés et Zombies.

De son côté, Edgar Wright se concentre actuellement sur la sortie de son prochain film La nuit dernière à Soho, qui verra Gambit de la Reine la star Anya Taylor-Joy aux côtés de Thomasin McKenzie et Matt Smith dans ce qui est présenté comme un film d’horreur qui voyage dans le temps. La nuit dernière à Soho devrait sortir en salles le 29 octobre. Cette nouvelle nous vient de GamesRadar.

Sujets : Shaun des morts