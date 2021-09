Le réalisateur de Shang-Chi reviendra « définitivement » pour une suite si Marvel le veut

Oblitérer les attentes, Shang-Chi et la légende des dix anneaux frappe actuellement gros au box-office, se frayant un chemin à travers les disques comme autant de planches de bois, et c’est en grande partie grâce aux efforts du réalisateur Destin Daniel Cretton, qui a maintenant révélé qu’il reviendrait pour une suite. Alors que le cinéaste était sceptique à l’idée de travailler pour Marvel Studios dans le passé, Cretton explique que, maintenant qu’il est passé par le processus de création d’un blockbuster à si gros budget pour le studio, il n’hésiterait pas à tout recommencer pour Shang-Chi et la légende des dix anneaux 2.

« Oui, oui, je le ferais. Quand j’ai dit ça à mon agent, c’était réel. Je disais simplement à mon agent: » Je ne veux pas faire ce genre de films. » Je sais que j’arrivais à un stade de ma carrière où il est facile pour les agents d’essayer de me pousser dans cette direction, mais je ne me sentais pas comme je le voulais. Une partie de cela était définitivement la peur. La peur de perdre le contrôle créatif. «

« Peur de perdre la tête, d’être sur un projet de film d’une telle envergure. (rires) Mais j’ai trouvé l’expérience beaucoup plus excitante, beaucoup plus amusante que ce à quoi je m’attendais. Et j’ai aussi découvert que le processus de travail sur un grand film était plus propice à qui je suis que ce à quoi je m’attendais. Vous savez, j’ai grandi sur une île, donc je me déplace à un rythme un peu plus lent que la plupart des gens. Mais j’aime aussi la collaboration. J’aime collaborer avec des gens qui sont vraiment doués pour leur travail. Et ce film était extrêmement collaboratif, et je me suis éclaté. Alors je le referais certainement. «

Shang-Chi et la légende des dix anneaux raconte l’histoire de Shang-Chi, un artiste martial qualifié qui a été formé à un jeune âge pour être un assassin par son père Wenwu. Après avoir quitté l’infâme organisation des Dix Anneaux et avoir choisi de mener une vie normale à San Francisco, Shang-Chi est bientôt ramené dans le monde clandestin des Dix Anneaux et est obligé de faire face au passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui.

Avec Simu Liu dans le rôle de Shang-Chi aux côtés d’Awkwafina, Meng’er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh et Tony Leung, Shang-Chi et la légende des dix anneaux introduit un monde d’arts martiaux et de magie nouvellement découvert dans l’univers cinématographique Marvel, ainsi que le lancement de sa version asiatique, ce qui a finalement conduit Cretton à s’intéresser à rejoindre le MCU.

Tandis que Shang-Chi 2 n’a pas encore été confirmé, les résultats au box-office, ainsi que l’accueil critique extrêmement positif, font sûrement une suite inévitable. En fait, le patron de Marvel, Kevin Feige, a déjà annoncé le retour du personnage. « Les premières réactions aux personnages et aux [the movie] lui-même me donne beaucoup d’espoir que les gens voudront voir plus de ces personnages », a déclaré Feige. « Nous avons certainement de nombreuses idées sur l’endroit où les emmener et où les mettre.

Et exactement comme vous le dites, ce qui est si amusant, nous savons que le film fonctionne quand ce n’est pas seulement le personnage principal que les gens demandent, mais ce sont les co-stars ou les joueurs de soutien que les gens demandent. Et dans ce film en particulier, c’est encourageant parce que nous pensons qu’ils sont spectaculaires, et nous pensons qu’ils ont un grand potentiel à l’avenir. » Shang-Chi et la légende des dix anneaux est sorti maintenant. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Cinemablend.

